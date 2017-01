Você está lendo um tópico

Dez nomes que estão botando pra f*der na MBB, a Música Bicha Brasileira

Ricardo em Hoje, 13:20



Pontes e Lacerda-MT



Fonte:



O que esses artistas têm em comum? A lacração, o tombamento, a liberdade de gênero, a ousadia de reresentar em corpo, canto e discurso a vontade de destruir os padrões normativos vigentes na sociedade. Eles conquistaram grandes públicos em 2016 e seguem lotando teatros, casas de shows e boates pelo país. Os Entendidos citam dez dos artistas que estão arrasando, mas com a certeza de que tem muito mais gente brilhando e ainda muita gente para brilhar porque é a hora e a vez do lacre, meu bem!



Liniker



“Bicha, preta e periférica”, assim Liniker chegou com as mãos nos quadris, cabeça erguida e peito estufado para pedir passagem. Ele botou o bloco na rua acompanhado da banda Os Caramellows e conquistou uma legião de fãs pelo país. Um de seus vídeos no Youtube, da música Zero, conta com mais de sete milhões visualizações, um fenômeno para uma artista da cena independente nacional. A voz grave e rouca e a inspiração de versos como “Me lembro do beijo em teu pescoço/ Do meu toque grosso/ Com medo de te transpassar” fizeram da paulista uma das cantoras mais celebradas no ano que passou. Sim, cantora! Contra o binarismo homem-mulher para sua vida, adotou o artigo feminino para a representação de sua personalidade livre e sedutora.











Johnny Hooker



Com ele não tem o morno, ele bota todos os atabaques do terreiro para tocarem muito alto. Johnny Hooker rasga a voz em interpretações viscerais que cantam o amor em suas mais enfurecidas consequências. O recifense começou a ser descoberto por todo o Brasil ao ter uma de suas músicas incluída na trilha do filme Tatuagem. Daí em diante foi um sucesso atrás do outro. Durante as Olimpíadas, fez show ao ar livre no Rio para uma multidão de fãs com a participação de Elza Soares. Estava carimbada a consagração que sabe como ninguém usar no palco o dom da provocação.











Gloria Groove



“Prazer, eu sou arte, meu querido. Pode aplaudir de pé”. É um tsunami de talento e lacre. Com mais de dois milhões de views no Youtube, Gloria Grove já chegou se firmando como uma grande cantora da cena drag brasileira. Da Zona Leste de São Paulo para o mundo, nos clipes ela segura a atitude garantida no carão, no gogó e nas letras empoderadas, indo além da bateção de cabelo e de bunda. Ninguém tem dúvida, gata. Você é a dona da porra toda.











Filipe Catto



“Deixo tua cama quente pro teu sexo triste. Pra que nunca esqueças. O que de mim restou” . A irrepreensível afinação de um intérprete que conhece o melhor da música brasileira e internacional. O repertório de Filipe Catto tem influências dos grandes nomes do jazz e da música brasileira. Com a suavidade de sua voz andrógina, ele passeia por clássicos dando novo calor a canções da dor de cotovelo. Se já não bastasse o zelo com o que canta e como canta, Filipe é um dos melhores letristas surgidos nas últimas décadas. As composições ricas e complexas são um oásis para quem gosta de boa música. Um artista ímpar.











Lineker



Despudorado, com humor afiado e transgressor. A arte de Lineker atravessa os limites impostos para os gêneros masculino e feminino. Explora sua formação profissional em ballet para construir performances instigantes nos clipes que produz e dirige. Em “Alguém segura este homem” , dança ao lado de um grupo formado por homens transexuais e em “Gota por Gota”, um de seus primeiros vídeos, o espectador é hipnotizado pelo movimento dos corpos em uma suruba carnavalizada. Lineker é close certíssimo.











Rico Dalasam



O primeiro rapper assumidamente gay do Brasil, Rico é o responsável por introduzir no universo do hip hop o vocabulário da bicha preta da periferia. Não será surpresa se um dia suas rimas virarem tese de estudo acadêmico. Da mesma forma que rappers como Racionais e Sabotage um dia trouxeram a realidade do homem negro e pobre da grande metrópole, Dalasam leva para o palco a dor e a delícia de ser negro e gay na selva de pedra de São Paulo.











Pabllo Vittar



Mana, se você ainda não dançou com Pabllo Vittar é porque, como todo o respeito, você só anda frequentando baile da terceira idade ou festa infantil. A música da drag queen é obrigatória pra lacrar na madrugada. Ela ficou conhecida no país inteiro ao participar como vocalista da banda do programa Amor e Sexo, mas nas baladas ela já botava o povo pra rebolar a bunda com o hit Open Bar, versão de Lead On, do Major Lazer. Seu primeiro disco está na lista dos mais vendidos do Itunes. Ela mistura o funk carioca, o pop e ritmos brasileiros para não deixar a pista parada. Efeminada empoderada, ela tem tudo pra bombar mais uma vez com uma música que é a cara do verão. “Não espero o carnaval chegar para ser vadia / Sou todo dia / Sou todo dia”. E viva a piranhagi!Vrá!











Jaloo



Uma das grandes surpresas de 2016, este artista paraense trouxe as cores e os ritmos do Norte com o tempero na medida para o caldeirão de texturas que promove com sua música. Ele conquistou a cena eletrônica nacional, lotando os espaços e provocando comoções por onde se apresenta. Os clipes conceituais expressam a convivência harmônica entre as raízes da música brasileiras e o som underground feito principalmente na Europa. Explora recursos, como o afinador de voz autotune, sem gratuidade, mas para expandir as fronteiras de sua arte. Que já nasceu grande. Um grande produtor de uma grande música.











Linn da Quebrada



Com ela é papo reto: Essa conversa pré-histórica de “macho discreto” morreu. Afinal, quem gosta de parada no sigilo é o disque-denúncia. Contra toda a heteronormatividade, a “terrorista de gênero” Mc Linn da Quebrada rebola a bunda até o chão e eleva a moral das bichas afeminadas. Então cola junta as trans, as bi e as sapatão porque o lance é enviadescer.













Não recomendados



Um encontro de três grandes vozes dispostos a levantar através da música o debate sobre a construção de paradigmas. O que é feio? O que é bonito? O que é bom? O que é ruim? O que é brega? O que é cult? O que é certo? O que é errado? O que é gênero? O que é masculino? O que é feminino? Daniel Chaudon, Diego Moraes e Caio Prado brilham no palco transbordando talento em expressão de corpo e voz. Curiosamente, saíram de normativos realities shows, Daniel, do extinto “Fama” , da Globo e Diego e Caio do também acabado “Ídolos”, da Record. Nenhum dos três venceu as competições. Em desacordo com a maioria e em sintonia total com as minorias, eles formaram um grande trio vocal. Teatrais, líricos, intensos.







digao92 em Hoje, 13:27



Cosmópolis - SP



Que horror esse título.





mauro_directv em Hoje, 13:34



Foz do Iguaçu - PR









Lucasfrade em Hoje, 13:38



Taubaté - SP



Lixo!





Ricardo em Hoje, 13:40



Pontes e Lacerda-MT



O título é realmente exagerado. Tem gente de qualidade duvidosa na lista, mas tem gente boa.



Liniker (com i), Johnny Hooker e Filipe Catto tem se destacado na música e vão além do rótulo de "música bicha brasileira" (que nomenclatura horrível e redutora).





leoleo em Hoje, 15:04



Passos - MG



Ricardo escreveu O título é realmente exagerado. Tem gente de qualidade duvidosa na lista, mas tem gente boa.



Liniker (com i), Johnny Hooker e Filipe Catto tem se destacado na música e vão além do rótulo de "música bicha brasileira" (que nomenclatura horrível e redutora).



São os únicos que salvam, como mérito, o resto, independente do estilo, é resto!





Ricardo em Hoje, 15:39



Pontes e Lacerda-MT



O Jaloo pareceu interessante para conhecer. Vou ouvir depois mais coisas dele.





Ademir em Hoje, 15:59



Paranavaí - PR



Nunca ouvi falar de nenhum desses artistas.



Será que tenho algum problema?

















