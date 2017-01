Você está lendo um tópico

TNT exibe ao vivo o concurso Miss Universo

Este mês, o mundo todo estará de olho na TNT para acompanhar com exclusividade o evento mais gracioso da Temporada de Premiações, o Miss Universo . A disputa definitiva entre as mulheres mais bonitas do planeta será exibida ao vivo, direto da cidade de Manila, nas Filipinas, no domingo, 29 de janeiro, às 22h. O concurso também será exibido simultaneamente pela plataforma TNT Go .



A filipina Pia Alonzo Wurtzbach , eleita no ano passado em um dos episódios mais polêmicos da história do Miss Universo, vai passar a coroa para uma das competidoras que representam 87 países. A paranaense Raissa Santana, eleita Miss Brasil 2016, está entre as mais belas do planeta e leva para a celebração da beleza toda a graciosidade da mulher brasileira. Ela tem a torcida nacional para passar pelo TOP 15 e colocar o Brasil novamente no TOP 5, além, é claro, de disputar o título de mulher mais bonita do mundo. Este mês, o mundo todo estará de olho napara acompanhar com exclusividade o evento mais gracioso da Temporada de Premiações, o. A disputa definitiva entre as mulheres mais bonitas do planeta será exibida ao vivo, direto da cidade de Manila, nas Filipinas, no domingo, 29 de janeiro, às 22h. O concurso também será exibido simultaneamente pela plataformaA filipina, eleita no ano passado em um dos episódios mais polêmicos da história do Miss Universo, vai passar a coroa para uma das competidoras que representam 87 países. A paranaense Raissa Santana, eleita Miss Brasil 2016, está entre as mais belas do planeta e leva para a celebração da beleza toda a graciosidade da mulher brasileira. Ela tem a torcida nacional para passar pelo TOP 15 e colocar o Brasil novamente no TOP 5, além, é claro, de disputar o título de mulher mais bonita do mundo.























