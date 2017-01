Você está lendo um tópico

A TV Gazeta de São Paulo prepara em segredo um programa semanal musical ao vivo, para disputar a audiência com o Faustão, Eliana e Rodrigo Faro e companhia que domina à guerra pela audiência acirrada ponto a ponto. Dentro da emissora, o assunto é comentando pelos diretores que já consideram a possibilidade de disponibilizar o Teatro Gazeta, localizado no prédio da emissora para servir de auditório para a atração. O departamento comercial movimenta as agências de publicidade com o projeto que é mantido a sete chaves.



Recentemente, o nome do Padre Alessandro Campos foi sondado pelo canal. Procurado a TV Gazeta preferiu não se manifestar.





