"Sem Volta" chega ao fim com saldo positivo

Olá, internautas



Nesta sexta-feira (20/01), “ Sem Volta ” chegou ao fim. A série exibida pela Record TV apostou na adrenalina. Muita ação. Enredo bem construído exceto o desfecho, como analisaremos a seguir, direção competente e boa atuação do elenco. “Sem Volta” foi gravada por quatro meses ininterruptos. Vejam o trabalho que deu para gravar 10 capítulos.



A emissora agora poderia exibir o “perrengue” dos bastidores. Cobra para lá. Escalada para cá. Encarar os efeitos especiais. Em um depoimento divulgado no Twitter, foi revelado que os atores foram puxados por um carro para dar a sensação da tromba d’água...Vai vendo a situação...



Segue o balanço com os pontos positivos e negativos.



PONTOS POSITIVOS



Roger Gobeth (Solis): ator muito bem escolhido para encarar o protagonista Solis. Liderou o elenco com valentia. Personagem com múltiplas facetas. No final, o telespectador torceu pelo final feliz do personagem.



Juliana Schalch (Suzana): a atriz agarrou a boa oportunidade para mostrar o seu trabalho. Suzana é outra personagem que protagonizou “Sem Volta”. Suzana era uma mulher valente. Destemida. Sempre é bom dar espaço para atrizes não desgastadas no vídeo em papéis principais.



Guilherme Dellorto (Dogui): meu personagem predileto em “Sem Volta”. O mais inteligente da turma. Sábio. Sempre ouvido pelos companheiros. A cena da ponte foi a mais marcante da produção. Ele ficou pa-ra-li-sa-do. Em choque. Malena (Rhaisa Batista) teve a primazia de socorrê-lo. E a angústia passada ao telespectador? Fiquei sem ar. Um ótimo trabalho que marca a carreira artística do ator.



Gustavo Leão (Sapo): o ator deixou saudades no telespectador. Há alguns anos, ficou afastado do vídeo. E voltou por cima. Foi um dos personagens queridos que morreu na aventura.



Mariana Molina (Lulli): a atriz também se destacou na produção ao viver a médica que socorria os colegas.



Nicola Siri (Veredas): o vilão-mor da série. Enquanto os “aventureiros” encaravam onças, o mal maior vinha de um “ser humano”. O ator interpretou com veracidade o personagem.



Silvio Guindane (Yordi): o “traste” Yordi levou todos para esse “buraco”. Foi punido. Perna decepada (cena fortíssima) e depois teve que encarar parte do trajeto sem a perna. Morreu. Porém, o telespectador ficou com “peninha”, após o reencontro dos irmãos antes do falecimento.



Flávia Monteiro (Inês): a atriz encarou a cena mais tensa de toda a série. Ela caiu precipício abaixo e, posteriormente, foi devorada por uma onça...Flavia encarou a morte de Inês e também da Ravena em “A Terra Prometida” há poucas semanas. Tenso.



PONTOS NEGATIVOS



Final feliz: no último bloco, em pouco mais de 10 minutos, o autor preferiu apostar no final feliz dos personagens. Tal desfecho combinou em nada com o restante da obra. Seguem observações desse final que não agradou:



- Solis: o passado do personagem era malévolo. Ficou envolvido com uma tramoia para tirar milhões de reais do “crime organizado”. Era um bandido. Porém, chegou ao final feliz em uma moto com Suzana. Não deveria ter enfrentado alguma punição legal?



- Ressureição de João (Heitor Martinez): o maior absurdo de toda a produção. Já dado como morto, foi resgatado, dias depois da salvação do grupo, pela filha Suzana. O momento surgiu neste último bloco. Tudo para criar o clima da “união da família” do montanhista. Totalmente desnecessário.



- final do Dogui e Lulli: o corpo do Sapo mal esfriou e Dogui e Lulli já engataram um romance? Ficou forçadíssimo. O Dogui foi beneficiado com a morte do rapaz. Isso não foi legal...



- final feliz de Salomão (Ângelo Paes Leme): ele foi responsável direto pela tragédia do grupo. Permitiu que todos encarassem a aventura radical em um dia com previsão de tempestade. E o que aconteceu com o rapaz? Chegou ao final feliz com Juliana (Camila Rodrigues) e ambos continuaram na agência que promove os passeios. É mole?



O pouco que vi desse seriado me deu a impressão de ser um Lost requentado e sem tempero.

















