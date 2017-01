Você está lendo um tópico

Televisão > No Controle

Capítulo final de Resident Evil e polêmico filme sobre cachorro chegam aos cinemas

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 307 visitas.





Vcfaz.tv em Ontem, 14:32 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23523 | Redação





Capítulo final de Resident Evil e polêmico filme sobre cachorro chegam aos cinemas (Divulgação) Capítulo final de Resident Evil e polêmico filme sobre cachorro chegam aos cinemas (Divulgação)

Nesta quinta-feira, dia 26 de janeiro, uma nova leva de filmes chegam aos principais cinemas brasileiros.



Entre os destaques está o capítulo final da franquia Resident Evil e o filme "Quatro vidas de um cachorro".



Este último gerou uma enorme polêmica sobre maus tratos de animais em sets de gravação. Chegaram a promover uma campanha de boicote contra a produção.



Confira abaixo as principais estreias desta semana:



Resident Evil 6 - O capítulo final



Partindo do fim do último filme, Resident Evil: Retribuição, a trama acompanha os últimos momentos da humanidade.















Quatro vidas de um cachorro



A história das vidas de um cachorro que reencarna várias vezes e, embora encontre várias pessoas, continua a busca por seu primeiro dono e maior amigo.















Beleza oculta



Após uma tragédia pessoal, Howard (Will Smith) entra em depressão e passa a escrever cartas para a Morte, o Tempo e o Amor - algo que preocupa seus amigos. Mas o que parece impossível, se torna realidade quando essas três partes do universo decidem responder. Morte (Helen Mirren), Tempo (Jacob Latimore) e Amor (Keira Knightley) vão tentar ensinar o valor da vida para o protagonista.















A bailarina



1869. Uma menina órfã decide abandonar a vida que tinha, fugindo para Paris em busca do sonho de se tornar uma grande bailarina. Chegando lá, ela decide se passar por outra pessoa e acaba conseguindo uma vaga no Grand Opera.















Até o último homem



Durante a Segunda Guerra Mundial, o médico do exército Desmond T. Doss se recusa a pegar em uma arma e matar pessoas, porém, durante a Batalha de Okinawa ele trabalha na ala médica e salva mais de 75 homens, sendo condecorado. O que faz de Doss o primeiro Opositor Consciente da história norte-americana a receber a Medalha de Honra do Congresso.















Max Steel



Max é um adolescente de 16 anos que, como todas as pessoas da sua idade, está passando por um período de descobertas. Entretanto, as transformações na vida do jovem estão relacionadas aos incríveis poderes que ele descobre ter quando entra em contato com uma força extraterrestre.















Paraíso



Olga, imigrante da aristocracia russa e membro da Resistência Francesa, é presa pela polícia nazista por esconder crianças judias. Baseado na vida de Olga Benário Prestes.















A morte de Luís XIV



Agosto 1715. Depois de uma caminhada, Luís XIV sente uma dor na perna. Nos próximos dias, o Rei continua a cumprir seus deveres e obrigações, mas seu sono é intranquilo, ele tem febre, mal se alimenta e está cada dia mais fraco. Albert Serra reconstrói os dias da lenta agonia do maior Rei da França, interpretado magistralmente por Jean-Pierre Léaud, rodeado em seu quarto por seus fiéis seguidores e pelos médicos, e que marcará o fim de um reinado de 72 anos do Rei Sol.















O ídolo



Mohammad é um garoto de Gaza que sonha em cantar na Ópera do Cairo para que o mundo ouça sua voz. De alguma maneira ele consegue escapar da prisão que é Gaza e chegar até as audições em Cairo para o Arab Idol, o programa de talentos mais famoso da região. Um drama inspirador baseado na história real de Mohammad Assaf, vencedor do Arab Idol 2013.







Nesta quinta-feira, dia 26 de janeiro, uma nova leva de filmes chegam aos principais cinemas brasileiros.Entre os destaques está o capítulo final da franquia Resident Evil e o filme "Quatro vidas de um cachorro".Este último gerou uma enorme polêmica sobre maus tratos de animais em sets de gravação. Chegaram a promover uma campanha de boicote contra a produção.Confira abaixo as principais estreias desta semana:Partindo do fim do último filme, Resident Evil: Retribuição, a trama acompanha os últimos momentos da humanidade.A história das vidas de um cachorro que reencarna várias vezes e, embora encontre várias pessoas, continua a busca por seu primeiro dono e maior amigo.Após uma tragédia pessoal, Howard (Will Smith) entra em depressão e passa a escrever cartas para a Morte, o Tempo e o Amor - algo que preocupa seus amigos. Mas o que parece impossível, se torna realidade quando essas três partes do universo decidem responder. Morte (Helen Mirren), Tempo (Jacob Latimore) e Amor (Keira Knightley) vão tentar ensinar o valor da vida para o protagonista.1869. Uma menina órfã decide abandonar a vida que tinha, fugindo para Paris em busca do sonho de se tornar uma grande bailarina. Chegando lá, ela decide se passar por outra pessoa e acaba conseguindo uma vaga no Grand Opera.Durante a Segunda Guerra Mundial, o médico do exército Desmond T. Doss se recusa a pegar em uma arma e matar pessoas, porém, durante a Batalha de Okinawa ele trabalha na ala médica e salva mais de 75 homens, sendo condecorado. O que faz de Doss o primeiro Opositor Consciente da história norte-americana a receber a Medalha de Honra do Congresso.Max é um adolescente de 16 anos que, como todas as pessoas da sua idade, está passando por um período de descobertas. Entretanto, as transformações na vida do jovem estão relacionadas aos incríveis poderes que ele descobre ter quando entra em contato com uma força extraterrestre.Olga, imigrante da aristocracia russa e membro da Resistência Francesa, é presa pela polícia nazista por esconder crianças judias. Baseado na vida de Olga Benário Prestes.Agosto 1715. Depois de uma caminhada, Luís XIV sente uma dor na perna. Nos próximos dias, o Rei continua a cumprir seus deveres e obrigações, mas seu sono é intranquilo, ele tem febre, mal se alimenta e está cada dia mais fraco. Albert Serra reconstrói os dias da lenta agonia do maior Rei da França, interpretado magistralmente por Jean-Pierre Léaud, rodeado em seu quarto por seus fiéis seguidores e pelos médicos, e que marcará o fim de um reinado de 72 anos do Rei Sol.Mohammad é um garoto de Gaza que sonha em cantar na Ópera do Cairo para que o mundo ouça sua voz. De alguma maneira ele consegue escapar da prisão que é Gaza e chegar até as audições em Cairo para o Arab Idol, o programa de talentos mais famoso da região. Um drama inspirador baseado na história real de Mohammad Assaf, vencedor do Arab Idol 2013.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído