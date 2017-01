Você está lendo um tópico

Eike Batista tem prisão decretada em nova fase da Lava Jato

CRISPIM em Ontem, 15:03



Itajaí - SC











Eike Batista é alvo de nova fase da Operação Lava Jato | Foto:wikipedia



PF investiga crimes de lavagem de dinheiro na ocultação de 100 milhões de dólares





A Polícia Federal cumpre na manhã desta quinta-feira, mandados de prisão preventiva, conduções coercitivas e buscas e apreensões no Rio de Janeiro. As diligências são parte da Operação Eficiência, segunda fase da Calicute, desdobramento da Lava Jato em solo carioca. Entre os alvos de prisão preventivas estão o empresário Eike Batista e o vice-presidente de futebol do Flamengo Flávio Godinho, ex-braço direito de Eike. A PF investiga crimes de lavagem de dinheiro consistentes na ocultação no exterior de aproximadamente 100 milhões de dólares.



A investigação mira pagamentos de propina envolvendo o ex-governador Sergio Cabral, que também é alvo de um mandado de prisão preventiva – o peemedebista já está preso em Bangu. Os outros alvos da operação são Sergio Castro, apontado como operador do esquema, Francisco Assis, o doleiro Álvaro Galliez, Thiago Aragão, ex-sócio da esposa de Cabral, e três pessoas ligadas a Cabral que já estão presa – Wilson Carlos, Carlos Emanuel Miranda e Luiz Carlos Bezerra.



Além deles, o irmão de Cabral, Maurício de Oliveira Cabral Santos e Suzana Neves Cabral, sua ex-mulher, são alvos de condução coercitiva.



Todas as diligências tiveram origem nos desdobramentos da investigação sob tutela do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Na fase de hoje, as informações foram coletadas em dois acordos de colaboração que abordaram os detalhes do esquema de lavagem de dinheiro por trás dos desvios praticados pelo grupo do ex-governador Sergio Cabral.



Fases anteriores:



1ª fase (17/03/2014) – PF deflagra a Operação Lava Jato em sete estados e cumpre 130 mandados judiciais;



2ª fase (20/03/2014) – PF cumpre 6 mandados de busca e 1 de prisão temporária;



3ª fase (11/04/2014) – PF cumpre 16 mandados de busca, 3 de prisão temporária e 6 de condução coercitiva;



4ª fase (11/06/2014) – PF cumpre 1 mandado de busca e 1 mandado de prisão preventiva;



5ª fase (01/07/2014) – PF cumpre 7 mandados de busca, 1 de prisão temporária e 1 de condução coercitiva;



6ª fase (22/08/2014) – PF cumpre 15 mandados de busca e 1 de condução coercitiva;



7ª fase (14/11/2014) – PF cumpre 49 mandados de busca, 6 de prisão preventiva, 21 de prisão temporária e 9 de condução coercitiva;



8ª fase (14/01/2015) – PF cumpre 1 mandado de prisão preventiva;



9ª fase (05/02/2015) – PF cumpre 40 mandados de busca e apreensão, 18 de condução coercitiva, 3 mandados de prisão temporária e 01 de prisão preventiva;



10ª fase (16/03/2015) – PF cumpre 2 mandados de prisão preventiva, 4 de prisão temporária e 12 mandados de busca e apreensão. Etapa denominada "Que país é esse".



11ª fase: (10/04/2015) - PF cumpre 7 mandados de prisão, 9 de condução coercitiva e 16 de busca e apreensão. Etapa denominada "A Origem".



12ª fase: (15/04/2015) - PF cumpre 2 mandados de prisão preventiva e temporária, um de busca e apreensão e mais um mandado de condução coercitiva.



13ª fase: (21/05/2015) - PF cumpre seis mandados judiciais, sendo quatro de busca e apreensão, um mandado de condução coercitiva e um de prisão preventiva.



14ª fase: (19/06/2015) – PF cumpre 59 mandados judiciais, sendo 38 de busca e apreensão, nove de condução coercitiva, oito de prisão preventiva e mais quatro de prisão temporária.



15ª fase: (02/07/2015) – PF cumpre quatro mandados de busca e apreensão, além de um mandado de prisão preventiva. Etapa chamada de Conexão Mônaco.



16ª fase: (28/07/2015) – PF cumpre 30 mandados judiciais, sendo 23 mandados de busca e apreensão, dois mandados de prisão temporária e cinco mandados de condução coercitiva. Etapa denominada Radioatividade.



17ª fase: (03/08/2015) – PF cumpre 40 mandados judiciais, sendo 26 mandados de busca e apreensão, três de prisão preventiva, cinco de prisão temporária e seis de condução coercitiva. Etapa foi chamada de Pixuleco, termo usado para nominar a propina recebida em contratos.



18ª fase: (13/08/2015) - PF cumpre 11 mandados judiciais, sendo um de prisão temporária e 10 de busca e apreensão. Etapa foi chamada de Pixuleco II, termo usado para nominar a propina recebida em contratos.



19ª fase: (21/09/2015) - PF cumpre 11 mandados judiciais, sendo sete mandados de busca e a apreensão, um mandado de prisão preventiva, um mandado de prisão temporária e dois mandados de condução coercitiva. Etapa foi chamada de Nessum Dorma.



20ª fase: (16/11/2015) - PF cumpre 11 mandados de busca e apreensão, dois de prisão temporária e cinco de condução coercitiva. Etapa foi chamada de Corrosão.



21ª fase: (24/11/2015) - PF cumpre 25 mandados de busca e apreensão, um mandado de prisão e seis de condução coercitiva. Etapa foi chamada de Passe Livre.



22ª fase: (27/01/2016) - PF cumpre seis mandados de prisão temporária, dois de condução coercitiva e 15 de busca e apreensão. Etapa foi chamada de Triplo X.



23ª fase: (22/02/2016) - PF cumpre 51 mandados judiciais, sendo 38 de busca e apreensão, dois de prisão preventiva, seis de prisão temporária, cinco de condução coercitiva. Etapa foi chamada de Acarajé.



24ª fase: (04/03/2016) – PF cumpre 44 mandados judiciais, sendo 33 de busca e apreensão e 11 de condução coercitiva. Etapa foi chamada de Aletheia.



25ª fase: (21/03/2016) – PF cumprem mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva referente a Raul Schmidt Felipe Junior, Etapa foi chamada de Polimento.



26ª fase: (22/03/2016) – PF cumpre 110 mandados judiciais, sendo 28 mandados de condução coercitiva, 11 mandados de prisão temporária e quatro de prisão preventiva. Outros 68 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. A etapa foi chamada de Xepa.



27ª fase: (01/04/2016) – PF cumpre 12 ordens judiciais, sendo oito mandados de busca e apreensão, dois de prisão temporária e dois de condução coercitiva. A etapa foi chamada de Carbono 14.



28ª fase: (12/04/2016) – PF cumpre 21 ordens judiciais, sendo 14 mandados de busca e apreensão, um mandado de prisão preventiva, dois mandados de prisão temporária e quatro mandados de condução coercitiva. A etapa foi chamada de Vitória de Pirro.



29ª fase: (23/05/2016) – PF cumpre seis mandados de busca e apreensão, um de prisão preventiva e dois mandados de prisão temporária. A etapa foi chamada de Repescagem.



30ª fase: (24/05/2016) – PF cumpre 28 mandados de busca e apreensão, dois de prisão preventiva e nove de condução coercitiva. A etapa foi chamada de Vício.



31ª fase: (04/07/2016) – PF cumpre um mandado de prisão preventiva, sete de condução coercitiva, 23 de busca e apreensão e quatro de prisões temporária. A etapa foi chamada de Abismo.



32ª fase: (07/07/2016) – PF cumpre 17 ordens judiciais, sendo 10 mandados de busca e apreensão e outros sete de condução coercitiva. A etapa foi chamada de Caça-Fantasmas.



33ª fase: (02/08/2016) – PF cumpre 32 ordens judiciais, sendo dois de prisão temporária, um de prisão preventiva, seis de condução coercitiva e 23 de busca e apreensão. A etapa foi chamada de Resta Um.



34ª fase: (22/09/2016) – PF cumpre 49 mandados judiciais, sendo 33 mandados de busca e apreensão, oito mandados de prisão temporária e oito mandados de condução coercitiva. A etapa foi chamada de Arquivo X.



35ª fase: (22/09/2016) – PF cumpre 45 ordens judiciais, sendo 27 mandados de busca e apreensão, três mandados de prisão temporária e 15 mandados de condução coercitiva. A etapa foi chamada de Omertà.



36ª fase: (10/11/2016) – PF cumpre 18 mandados judiciais, sendo 16 de busca e apreensão e dois de prisão preventiva. A etapa foi chamada de Dragão.





CRISPIM em Ontem, 15:06



Itajaí - SC



Mais um que tentou se dar bem com a corrupção.



Envolvimento entre Eike Batista e o PT poderá gerar escândalo maior que o Petrolão





Aqui +





Mandar pra cadeia esta corja de ladrões no Brasil.





Abs





Vladi em Ontem, 15:21



Tangará da Serra - MT



-assim até eu coloco uma gata (ex esposa dele) pra desfilar na marques de sapucai com uma gargantilha com meu nome...kkkkkkk, esse povo (todos) quebraram o Brasil, é por isso que tamo nesta crise do cão, cambada de FDP....que morram.





Larry.Tate em Ontem, 20:25



São Paulo - SP



Alvo da Lava Jato, Eike é incluído na lista de procurados da Interpol





O empresário Eike Batista, fundador do grupo EBX



BELA MEGALE

DE BRASÍLIA



26/01/2017 17h27 - Atualizado às 17h59



O nome do empresário Eike Batista, alvo de um mandado de prisão preventiva da operação Eficiência, braço da Lava Jato deflagrado nesta quinta (26), no Rio, foi incluído na difusão vermelha da Interpol (Polícia Internacional).



O empresário não foi encontrado na manhã desta quinta em sua residência na capital fluminense e formalmente é considerado foragido pela PF, já que passou a ser incluído no sistema de busca e captura da Interpol.



A defesa de Eike, porém, informou que negocia com as autoridades brasileiras o retorno do empresário, que está nos Estados Unidos, ao país. O advogado Sérgio Bermudes, que representa Eike em causas cíveis, nega que o empresário tenha viajado com o objetivo de escapar da Justiça.



Eike Batista é suspeito de ocultar US$ 16,5 milhões de propina de Cabral (PMDB) no exterior. A PF ficou cerca de que quatro horas na residência do empresário no Jardim Botânico, zona sul do Rio, onde também cumpriu mandado de busca e apreensão. Os policiais deixaram a casa por volta das 10h.



A operação desta quinta investiga crimes de lavagem de dinheiro e ocultação no exterior de cerca de U$ 100 milhões em remessas contínuas desde 2002. De acordo com a PF, boa parte dos valores já foi repatriada.



Segundo os procuradores, a organização criminosa liderada por Cabral movimentou R$ 39,7 milhões entre agosto de 2014 a junho de 2015.



Ao todo foram expedidos nove mandados de prisão preventiva e quatro de condução coercitiva, além de 27 mandados de busca e apreensão de acordo com notas emitidas pela Polícia Federal e o Ministério Público Federal.



Das prisões decretadas nesta fase pelo juiz Marcelo Bretas, da sétima vara federal do Rio, já estão detidos o ex-governador Sérgio Cabral, seu ex-secretário Wilson Carlos e o assessor Carlos Miranda. Esse é o terceiro mandado do prisão expedido contra eles.



Quatro pessoas foram presas: o advogado Flávio Godinho, vice-presidente de futebol do Flamengo, Thiago Aragão (sócio de Adriana Ancelmo), Álvaro Novis (doleiro) e Sérgio de Castro Oliveira (operador suspeito de abastecer Carlos Miranda). Francisco Assis Neto, outro suspeito de integrar o esquema, ainda não foi localizado.



Godinho é acusado de lavar dinheiro no esquema de pagamento de propinas direcionadas à Cabral, com uso de contratos fictícios.



Entre os alvos de condução coercitiva estão a ex-mulher de Cabral, Susana Cabral, o irmão do ex-governador, Maurício Cabral, Eduardo Plass, ex-gestor TAG Bank e da Opus, e de Luiz Arthur Andrade Correia, que já fora preso na 34ª fase da Lava Jato, em setembro.



A Folha ainda não conseguiu contato com a defesa dos demais alvos.



DEPOIMENTO ESPONTÂNEO



Eike já havia sido citado na Operação Calicute -primeira etapa da Lava Jato no Rio, que prendeu o ex-governador Sérgio Cabral (PMDB-RJ)- por ter repassado R$ 1 milhão ao escritório de advocacia da ex-primeira-dama do Rio Adriana Ancelmo. Ela está presa desde dezembro, sob acusação de usar a banca para movimentar a propina arrecadada pela quadrilha.



Em depoimento espontâneo aos procuradores, Eike disse que esse pagamento se referia a um investimento orientado pela Caixa Econômica Federal.



De acordo com a força-tarefa da Lava Jato no Rio, a Caixa negou ter sugerido a operação financeira.



O empresário manteve relação próxima com Cabral e sua família, tendo financiado políticas públicas no Rio -como a despoluição da Lagoa Rodrigo de Freitas e as Unidades de Polícia Pacificadora-, bem como momentos de lazer do casal. O ex-governador e a mulher viajaram 13 vezes em jatos do empresário, tanto a turismo e para compromissos oficiais, como revelou a Folha no dia 8.



Em 2016, o empresário também depôs espontaneamente à força tarefa da Lava Jato em Curitiba -seu testemunho ao Ministério Público Federal resultou no pedido de prisão de Guido Mantega. Eike afirmou que ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, pediu-lhe um pagamento de R$ 5 milhões para o PT, em novembro de 2012.



Na época, Mantega era presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Sob orientação do partido, ele teria firmado um contrato fraudulento com uma empresa do casal de publicitários João Santana e Mônica Moura, para realizar as transferências.



Os pagamentos foram feitos no exterior, num total de US$ 2,35 milhões.



Paulo.es em Ontem, 21:48



Vitória - ES



Vladi escreveu -assim até eu coloco uma gata (ex esposa dele) pra desfilar na marques de sapucai com uma gargantilha com meu nome...kkkkkkk, esse povo (todos) quebraram o Brasil, é por isso que tamo nesta crise do cão, cambada de FDP....que morram.



A título de informação, essa história da coleira aconteceu no governo FHC, bem antes da chegada do PT ao poder.

















