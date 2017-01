Você está lendo um tópico

Televisão

Problema técnico faz Globo exibir jornal local do Mato Grosso no Tocantins

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 1 respostas e 149 visitas.





Rafa! em Ontem, 22:23



anos | Mai 2006 | Mensagens: 1475 | São Paulo - SP



Problema técnico faz Globo exibir jornal local do Mato Grosso no Tocantins



Um problema técnico causou uma situação no mínimo curiosa para os telespectadores da TV Anhanguera, afiliada da Globo em Goiás e no Tocantins na manhã desta quinta-feira (26).



As regiões norte e sul do Tocantins não tiveram a tradicional exibição do jornal "Bom Dia Tocantins", apresentado diretamente da capital do estado, Palmas, por Fernanda Porto e Adenauer Cunha.









Na cidade, tudo correu bem, mas em outros municípios do estado, o telespectador se deparou com o "Bom Dia Mato Grosso", produzido pela TV Centro América.



Ancorado por Luzimar Collares e Andersen Navarro, os apresentadores deram as boas-vindas aos novos telespectadores, que certamente estranharam a exibição de um jornal local de outro estado.



"Estamos também em parte do Tocantins, sintonizados excepcionalmente aqui na TV Centro América do Mato Grosso. Sejam bem vindos tocantinenses", afirmou Luzimar.







O NaTelinha apurou que foi tudo por conta de um problema técnico na fibra que transmite o sinal da capital para as outras duas emissoras no norte e sul de Tocantins.



Não é a primeira vez que o "Bom Dia MT" é exibido em outro estado. Em dezembro de 2015, o jornal foi ao ar para Pernambuco e virou trending topic no Brasil.



Também não é a primeira vez que a TV Anhanguera tem esse tipo de problema. No mês demaio do ano passado, em Goiás, um problema técnico impediu que o "Bom Dia Goiás" fosse exibido e, em seu lugar, entrou o "Bom Dia São Paulo".



http://natelinha.uol.com.br/noticias/2017/01/26...antins-104978.php Um problema técnico causou uma situação no mínimo curiosa para os telespectadores da TV Anhanguera, afiliada da Globo em Goiás e no Tocantins na manhã desta quinta-feira (26).As regiões norte e sul do Tocantins não tiveram a tradicional exibição do jornal "Bom Dia Tocantins", apresentado diretamente da capital do estado, Palmas, por Fernanda Porto e Adenauer Cunha.Na cidade, tudo correu bem, mas em outros municípios do estado, o telespectador se deparou com o "Bom Dia Mato Grosso", produzido pela TV Centro América.Ancorado por Luzimar Collares e Andersen Navarro, os apresentadores deram as boas-vindas aos novos telespectadores, que certamente estranharam a exibição de um jornal local de outro estado."Estamos também em parte do Tocantins, sintonizados excepcionalmente aqui na TV Centro América do Mato Grosso. Sejam bem vindos tocantinenses", afirmou Luzimar.O NaTelinha apurou que foi tudo por conta de um problema técnico na fibra que transmite o sinal da capital para as outras duas emissoras no norte e sul de Tocantins.Não é a primeira vez que o "Bom Dia MT" é exibido em outro estado. Em dezembro de 2015, o jornal foi ao ar para Pernambuco e virou trending topic no Brasil.Também não é a primeira vez que a TV Anhanguera tem esse tipo de problema. No mês demaio do ano passado, em Goiás, um problema técnico impediu que o "Bom Dia Goiás" fosse exibido e, em seu lugar, entrou o "Bom Dia São Paulo".











J.B.F.LIMA em Ontem, 22:34



anos | Abr 2008 | Mensagens: 1501 | Barreiras - BA



Fato este que já aconteceu noutra oportunidade quando a TV Grande Rio de Petrolina-PE estava com problemas técnicos usaram também o telejornal da TV Centro América, inclusive a própria apresentadora citou no ar que excepcionalmente os pernambucanos estavam acompanhando o noticiário do MT em virtudes de problemas técnicos na emissora local.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído