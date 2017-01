Você está lendo um tópico

Após foto nua, Patrícia Marx faz discurso: "tenho mais cérebro do que peito"

Rafa! em Ontem, 23:28



anos | Mai 2006 | Mensagens: 1475 | São Paulo - SP



Após foto nua, Patrícia Marx faz discurso: "tenho mais cérebro do que peito"



Após polemizar publicando uma foto nua e ser censurada pelo Instagram, Patrícia Marx usou o Facebook para responder as críticas.





Reprodução



Em um longo texto, a ex-integrante do grupo Trem da Alegria, nos anos 80, explicou os motivos que a levaram a fazer tal publicação e acabou atacando as assistentes de palco do programa "Pânico".



“Não sou uma paniquete. Tanto que meus peitos não são de silicone. Tenho mais cérebro do que peito (mas nada contra o silicone). É uma questão de visão. Aliás, tenho muito peito, sim, ao fazer isso, porque ninguém tem coragem, porque sou muito artista”, bradou.









“Não fiz porque preciso de algo. Fiz porque sou artista, penso como artista. Faço as pessoas refletirem, embora elas refutem a reflexão em questão. Não faço para aparecer, embora a cultura do selfie seja vista também dessa maneira. Mas uso do selfie para provocar, convocar, cutucar a sociedade, e me colocar como provocadora de uma discussão. Nada meu é à toa!”, discursou.



Patrícia Marx ainda falou que o empoderamento da mulher é uma "farsa": “Porque o ‘empoderamento’ da mulher é uma farsa atual. Porque nunca houve um empoderamento. Porque ele sempre existiu. Nós é que não exercemos por medo, insegurança, inveja umas das outras e uma total desunião entre as mulheres. Porque há mulheres machistas, que se escondem, e tentam agradar aqueles que realmente não estão nem aí, e se voltam contra aquelas que realmente entendem a nossa dor, alegria ou vaidade fútil”.





Patricia Marx

na quarta-feira



E disse que o feminismo é confuso: “Feminismo é confuso no Brasil. O feminismo coexiste com ódio e não com sabedoria. Coragem é ter peito para afrontar os medíocres, covardes de seus poderes. Não precisamos vencer nada. Temos o poder de mudar tudo. Basta coragem pra ser, o que você quiser”.



