Você está lendo um tópico

Televisão

Emissoras de televisão aberta se unem à Netflix contra operadoras de TV paga

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 7 respostas e 467 visitas.





Rafa! em Ontem, 23:59



anos | Mai 2006 | Mensagens: 1475 | São Paulo - SP



Emissoras de televisão aberta se unem à Netflix contra operadoras de TV paga



A richa entre Netflix e as operadoras de TV por assinatura deve se acirrar nos próximos tempos. Segundo a coluna do jornalista Ricardo Feltrin, a Simba, empresa formada por SBT, Record e RedeTV negocia com a Netflix a concessão de seus conteúdos próprios para distribuição por streaming na plataforma.







O acordo teria como objetivo ferir as empresas que comandam o mercado de TV paga no Brasil. As emissoras de TV aberta que formam a Simba estão insatisfeitas com o fato de que as operadoras não querem pagar para transmitir seu sinal HD, mesmo que eles estejam inclusos em pacotes pagos.



Assim, o acordo com a Netflix parece natural. A empresa americana tornou-se altamente popular com o público brasileiro nos últimos tempos com seu serviço de streaming de filmes e seriados. O acordo com a Simba traria mais da programação da TV aberta nacional para a plataforma, incluindo novelas, programas jornalísticos e outros programas.



Não só isso: o acordo também seria uma cutucada direta nas empresas de TV por assinatura, que, em geral, são vinculadas a grandes empresas de telefonia e internet. Há tempos as companhias pressionam o governo por uma forma de tributar a Netflix, que oferece seus serviços ocupando grandes quantidades de banda sem pagar por isso, se apoiando justamente na infraestrutura das empresas de telefonia para competir com as empresas de TV paga. Estima-se que as operadoras perderam 1 milhão de clientes desde 2015 justamente graças à Netflix.



A Simba também teria como objetivo negociar a distribuição de seu conteúdo por meio do serviço de streaming da Amazon, que recentemente também foi aberto ao público brasileiro.



Via Ricardo Feltrin



http://olhardigital.uol.com.br/noticia/emissora...-de-tv-paga/65623 A richa entre Netflix e as operadoras de TV por assinatura deve se acirrar nos próximos tempos. Segundo a coluna do jornalista Ricardo Feltrin, a Simba, empresa formada por SBT, Record e RedeTV negocia com a Netflix a concessão de seus conteúdos próprios para distribuição por streaming na plataforma.O acordo teria como objetivo ferir as empresas que comandam o mercado de TV paga no Brasil. As emissoras de TV aberta que formam a Simba estão insatisfeitas com o fato de que as operadoras não querem pagar para transmitir seu sinal HD, mesmo que eles estejam inclusos em pacotes pagos.Assim, o acordo com a Netflix parece natural. A empresa americana tornou-se altamente popular com o público brasileiro nos últimos tempos com seu serviço de streaming de filmes e seriados. O acordo com a Simba traria mais da programação da TV aberta nacional para a plataforma, incluindo novelas, programas jornalísticos e outros programas.Não só isso: o acordo também seria uma cutucada direta nas empresas de TV por assinatura, que, em geral, são vinculadas a grandes empresas de telefonia e internet. Há tempos as companhias pressionam o governo por uma forma de tributar a Netflix, que oferece seus serviços ocupando grandes quantidades de banda sem pagar por isso, se apoiando justamente na infraestrutura das empresas de telefonia para competir com as empresas de TV paga. Estima-se que as operadoras perderam 1 milhão de clientes desde 2015 justamente graças à Netflix.A Simba também teria como objetivo negociar a distribuição de seu conteúdo por meio do serviço de streaming da Amazon, que recentemente também foi aberto ao público brasileiro.Via Ricardo Feltrin











marciossantana em Hoje, 08:12



anos | Mar 2005 | Mensagens: 540 | Aracaju - SE



Netflix está fazendo o que as TVs por assinaturas nunca quiseram fazer, fornecer um serviço exemplar e com preço baixo. Uma pena que os grandes estúdios ainda não liberam os sucessos de bilheteria na rede do Netflix, no dia que isso ocorrer os "canais de ouro" e o abuso do pay per view vão acabar.





Ademir em Hoje, 13:50



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2610 | Paranavaí - PR



Fiz ontem uma assinatura da AMZON PRIME, concorrente da Netflix.



O conteúdo é muito bom.



O layout do site, não tem a mesma funcionalidade.



E o streaming também é bem meia boca!





RockyRei em Hoje, 14:56



anos | Out 2007 | Mensagens: 218 | Porto Alegre - RS



Programa Silvio Santos vai parar no Netflix?





Pirassununga em Hoje, 16:55



anos | Jan 2014 | Mensagens: 10 | Pirassununga - SP



As operadoras de Tv por assinatuta, não tem mesmo que pagar, pois chama-se Tv aberta a todo publico brasileiro, pois é concessão do poder publico federal, o que mais eles querem, os patrocinadores pagam um valor alto.





Smurf_Valente em Hoje, 17:19



anos | Fev 2010 | Mensagens: 261 | Valente - BA



Vai ser ótimo se o SBT disponibilizar seu acervo para o NETFLIX... muitos programas que eu gostaria de rever





Paulo.es em Hoje, 18:23



anos | Dez 2006 | Mensagens: 825 | Vitória - ES



Smurf_Valente escreveu Vai ser ótimo se o SBT disponibilizar seu acervo para o NETFLIX... muitos programas que eu gostaria de rever

Isso é verdade. Muita coisa que deixo de assistir, e talvez assistiria, é justamente porque não assisto mais tv "ao vivo". Tenho pouco tempo pra isso.





CRISPIM em Hoje, 18:24 Moderação



anos | Fev 2006 | Mensagens: 6302 | Itajaí - SC



É só pressão de alguns canais de Tv Aberta para cobrar da Tv Paga.



Se fizer isso, provável que os custos On Demand irá subir as mensalidades.















Abs. Abs.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído