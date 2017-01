Você está lendo um tópico

Cobrança abusiva - vivo (GVT)

Romilton em Hoje, 09:23



anos | Out 2007 | Mensagens: 24 | Maceió - AL



Atenção assinantes da Vivo combo TV+internet+fixo

os aumentos nos valores esta abusivo minha fatura subiu muito em janeiro/2016 era R$ 249,63 agora janeiro 2017 330,00.. sendo vário aumentos pequenos durante o ano.. assalto a mão armada, roubo total..isso sem mudança nenhuma no pacote um aumento de 32,6%.... conversando com amigos que são assinantes todos estão com o mesmo problema.. e a vivo não que negociação.. o máximo uma suspensão do pacote por no máximo 4 meses.











J.B.F.LIMA em Hoje, 09:29



anos | Abr 2008 | Mensagens: 1501 | Barreiras - BA







http://oglobo.globo.com/economia/contas-de-tele...-janeiro-20694058





Ou será que sua fatura de janeiro já veio com esse aumento ? Um verdadeiro absurdo !!! Não tenho assinatura da Vivo, mas considerando que no final de 2016 foi anunciado novo aumento para as operadoras, após uma decisão do STF, não estranhe se na próxima fatura venha com mais uns 20% de acréscimo.





Ademir em Hoje, 10:04



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2610 | Paranavaí - PR



J.B.F.LIMA , A mudança de tributação sob as telecomunicações foi feita pelo STF.



Minha fatura passou de 129,90 para 139,90 pelos mesmo serviços.



Um mês antes da fatura ser alterada, a Vivo enviou um comunicado pelo correio explicando.





CRISPIM em Hoje, 11:27 Moderação



anos | Fev 2006 | Mensagens: 6302 | Itajaí - SC



A pior e perigosa gata que está roubando nosso dinheiro:"TELEFÔNICA DO BRASIL - FIXA, MÓVEL E TV" ....cuidado conferem tudo descontos fantasmas e aumentos abusivos, contas de telefone com débitos indevidos...etc... .entrem na Anatel e relate tudo.



Ficamos atentos e estou com problemas de cobranças abusivas e serviços não solicitados na área de telefonia móvel da VIVO/TELEFÔNICA:



Isso faz parte da mesma empresa: Telefônica do Brasil.



- Ela está em 1a. lugar no ranking de reclamações: https://tecnoblog.net/59439/telefonica-no-topo-d...g-de-reclamacoes/



Faz uns 15 dias estava resolvendo com o SAC da Vivo e me passaram para a Ouvidoria: não resolverão e ainda desligaram o telefone.

Fiz uma reclamação na Anatel e em 3 dias me ligaram e pediram desculpas. Aí sim que resolveram.



É valor baixo que me surrupiaram...uns R$ 45,00 de débitos indevidos no Vivo Controle, porém, isso pode estar acontecendo com milhares de assinantes e não conferem a fatura.



Tinha débito de Curso de Inglês, Seguro, pacote de internet que não pedi....isso em 2 meses.





holygod 10 em Hoje, 12:19



anos | Nov 2006 | Mensagens: 2122 | Contagem - MG



Aqui na OI também aumentou 5 reais, e a gente não tem nada a ver com este aumento, bando de ladroes.

Agora este aumento da Vivo tá abusivo demais.

















