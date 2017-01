Você está lendo um tópico

Documentário inédito sobre tragédia da Boate Kiss é destaque no Prime Box Brazil

"Janeiro 27" estreia no Prime Box Brasil (Reprodução) "Janeiro 27" estreia no Prime Box Brasil (Reprodução)



Na data marcada pelo incêndio que interrompeu a vida 242 jovens na Boate Kiss, em Santa Maria (RS), o Prime Box Brazil lança o emocionante “Janeiro 27” , documentário que aborda de forma sensível os relatos de sobreviventes, familiares e amigos das vítimas.



“Janeiro 27” nasceu da vontade da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM) em marcar o ocorrido no primeiro ano da tragédia, em 2014. Assinando a direção do documentário estão Paulo Nascimento e Luiz Alberto Cassol, cineastas que possuem relação próxima com a cidade de Santa Maria: Paulo estudou na Universidade Federal de Santa Maria e Cassol é natural da cidade.



Focado no impacto da vida das vítimas sobreviventes e nas famílias, o filme retrata a superação da perda no acontecimento que marcou e comoveu o país. Na narrativa, a tragédia da Boate Kiss é vinculada a outros dois acontecimentos semelhantes: Cromañón, na Argentina, e The Station, nos Estados Unidos. Os diretores ressaltam a importância das memórias para que sirvam de lição e nunca se repitam.



"Janeiro 27" será transmitido no dia 27 de janeiro, às 20h no Prime Box Brazil.























