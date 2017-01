Você está lendo um tópico

Silvio Santos recebe velhos colegos de programa e Mareu, do Adotada MTV, neste domingo

O “ Programa Silvio Santos ” que irá ao ar na noite deste domingo, dia 29 de janeiro de 2017, a partir das 20h, no SBT , exibe os melhores momentos da atração em 2016. No “Não Erre a Letra”, o patrão recebe Mara Maravilha, Luis Ricardo, Jackeline Petkovic, Simony, Ovelha e Nahin. Já no quadro “Disputa Musical”, Silvio Santos recebe seus colegas de velhos tempos, os cantores Jerry Adriani, Célia, Ary Saches, Claudya, Gilliard e Jane (que faz dupla com Herondy).



No “Jogo das 3 Pistas”, Silvio Santos comanda a animada disputa que desta vez recebe as apresentadoras Maria Eugênia e Marcele Becker . O maior animador de plateia do Brasil conversa com as duas sobre suas carreiras e Marcele conta a ele que é apresentadora de um programa de rádio, enquanto Maria Eugênia explica ao apresentador como funciona a dinâmica de seu reality show na TV paga. Elas também serão surpreendidas ao assistirem um VT com momentos marcantes de trabalhos feitos pelas duas.



Ainda no programa, Silvio Santos apresenta o animado "Jogo dos Pontinhos", as divertidas "Câmera Escondida", o "Vale Tudo" e as provas da ponte, rolo e carrinhos nas famosas "Gincanas".























