E! acompanha o tapete vermelho do SAG Awards

Giuliana Rancic apresenta os bastidores do SAG (Divulgação/E!)



Neste domingo (29), o E! Entertainment Television continua com sua exclusiva cobertura da primeira temporada de premiação em Hollywood, com a transmissão Ao Vivo do Tapete Vermelho dos SAG Awards 2017 (Screen Actors Guild Awards), uma das premiações que, junto à recente entrega do Globo de Ouro, é considerada como um dos grandes indicadores dos possíveis ganhadores do concorrido prêmio da Academia. Os SAG Awards são os prêmios concedidos pelo Sindicato de Atores dos Estados Unidos, e a cerimônia desta 23° edição acontecerá no auditório Shrine em Los Ángeles, Califórnia.



Dando seguimento às tendências da moda – acertadas ou não - que vimos no tapete vermelho da recente premiação do Globo de Ouro, Brad Goreski e Giuliana Rancic, serão novamente os apresetadores encarregados de receber e conversar com as estrelas que desfilarem por segunda ocasião no ano, para formar parte de um dos eventos da indústria do cinema e da televisão mais esperados.



