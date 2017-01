Você está lendo um tópico

Discovery Home & Health exibe novo reality de Erick Jacquin em segunda janela

Erick Jacquin salva restaurantes em crise no "Pesadelo na Cozinha" (Divulgação) Erick Jacquin salva restaurantes em crise no "Pesadelo na Cozinha" (Divulgação)



O chef Erick Jacquin comanda o programa "Pesadelo na Cozinha" , que estreou no último dia 26 na Band, e estreia no próximo domingo (29) no Discovery Home & Health . O programa é a versão brasileira do formato britânico “ Kitchen Nightmares ” - sucesso mundial já exibido nos Estados Unidos, Reino Unido, Países Baixos, Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Grécia, Turquia e Suécia.



Nesta primeira temporada, Erick Jacquin vai salvar 13 restaurantes que estão à beira da falência, encontrando as falhas e as possíveis soluções para que os empreendimentos voltem a dar lucro. Cardápio ultrapassado, fregueses insatisfeitos e falta de profissionalismo são apenas algumas das dificuldades que o chef vai ajudar a resolver.



No início de cada episódio, o programa faz um panorama do estabelecimento, destacando seus principais problemas. Em seguida, Erick Jacquin se reúne com o dono do restaurante para entender melhor os pontos que estão contribuindo para o declínio do negócio. O chef analisa a qualidade dos pratos e observa o serviço oferecido aos clientes.



No interior da cozinha, Jacquin confere o desempenho e o entrosamento dos profissionais. Utilizando toda sua expertise acumulada ao longo dos anos, ele identifica as falhas existentes e aponta as possíveis soluções. É nesse estágio que os conflitos com o dono começam a aparecer, já que são trazidos à tona problemas como a falta de organização e processos ineficientes.



Depois de analisar todos os pontos que precisam ser melhorados, é hora de arregaçar as mangas e colocar em prática as soluções propostas pelo chef. As mudanças são radicais: desde a renovação completa de um cardápio até uma reforma do estabelecimento. Com todas as sugestões colocadas em prática, o chef acompanha a reabertura do restaurante, conferindo o serviço na cozinha e no salão.



