Oi cabeando com fibra bairros aqui na cidade

Ricardo em Hoje, 16:22 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5161 | Pontes e Lacerda-MT



Notei nesta semana que a Oi tem cabeado com fibra ótica diversos bairros aqui da cidade. Hoje estão há algumas quadras daqui.



Bem que poderiam liberar velocidades melhores e mais navegabilidade por aqui...











CRISPIM em Hoje, 18:30 Moderação



anos | Fev 2006 | Mensagens: 6302 | Itajaí - SC





A Oi não investe em internet de alta velocidade. Muito limitada.



Só a popular em ADSL e máximo de 15 mbs.





CRISPIM em Hoje, 18:31 Moderação



anos | Fev 2006 | Mensagens: 6302 | Itajaí - SC



Fui assinante antiga Brasil Telecom/Oi por uns 10 anos e era péssima a internet.

Nunca tinham internet com velocidade superior a 2 mbs. Afff





Abs.

















