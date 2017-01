Você está lendo um tópico

receptor gvt da para usar como fta?

robertec em 28 Jan 2017 - 18:42



anos | Out 2007 | Mensagens: 64 | Eunápolis - BA



ganhei um deco gvt eu poso usar como fta e como leitor de media? quado eu ligo ele fica na tela de iniciação com o logo GVT eu mexo no controle não vai para lugar nenhum











djval em Ontem, 11:37



anos | Abr 2008 | Mensagens: 663 | São Bernado do Campo - SP



LIXO ou reciclagem





mjbondioli em Ontem, 13:22



anos | Jan 2017 | Mensagens: 61 | Pindamonhangaba - SP



robertec escreveu ganhei um deco gvt eu poso usar como fta e como leitor de media? quado eu ligo ele fica na tela de iniciação com o logo GVT eu mexo no controle não vai para lugar nenhum



Normalmente o software desses receptores só permite sintonizar os tps que a operadora usa. O da GVT não deve ser diferente, portanto não vai ter nenhuma serventia.





wunsch em Hoje, 11:23



anos | Out 2004 | Mensagens: 424 | Fortaleza - CE



No menu do aparelho existe a função manual. Só não descobri para que serve.





BLANK em Hoje, 16:09



anos | Out 2005 | Mensagens: 1387 | Itamonte - MG





Lixo eletrônico.

















