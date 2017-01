Você está lendo um tópico

Russo, ex-assistente de palco da TV Globo, morre aos 85 anos, no RJ

mauro_directv em 28 Jan 2017 - 21:51



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2326 | Foz do Iguaçu - PR



Russo, ex-assistente de palco da TV Globo, morre aos 85 anos, no RJ

Ele estava internado há uma semana no hospital Mario Lioni, em Duque de Caxias. O velório vai ser neste domingo (29), às 9h,no Cemitério de Xerém.







Antônio Pedro de Souza, o Russo, morreu aos 85 anos na manhã deste sábado (28), em Duque de Caxias. Ele estava internado há uma semana no hospital Mario Lioni, na Baixada Fluminense. A neta de Russo Bruna Bergamini contou que ele faleceu após uma embolia pulmonar.



Russo foi assistente de palco da TV Globo por mais de 40 anos e ficou conhecido por ter sido ajudante de apresentadores como Xuxa, Chacrinha, Faustão e Angélica.



O Hospital de Clínicas Mário Lioni informou que Antônio Pedro da Silva Souza (Russo) faleceu na manhã deste sábado devido a complicações decorrentes de infecção pulmonar. O velório será neste domingo (29), a partir de 9h, com sepultamento às 11h45, ambos no Cemitério de Xerém, em Duque de Caxias.



Russo sofria de Mal de Alzheimer e, nos últimos anos, necessitava de cuidados. O ex-assistente de palco estava separado da mulher, Adriana Mello, há dois anos, e estava morando com sua filha Fernanda.



Nos últimos dias, Russo recebeu a visita da família no hospital em que estava internado e falou sobre o desejo de deixar logo o local. "Fomos visitá-lo todos os dias. Na verdade ele pouco falava... só pedia o tempo inteiro pra sair daquele lugar", contou Bruna ao G1.



Em uma rede social, Bruna postou uma homenagem ao avô:



"E é desse jeitinho que vamos guardar você no coração, com todo aquele carinho e amor que você nos dava é impossível sentir alguma coisa ruim com a sua perda, pois você não foi só pai, avô, tio, pra nós você foi um anjo, um anjinho lindo pra se guardar com muito carinho. Você se foi e eu nem sei como agir sabendo que nunca mais terei os seus beijos, mas agradeço a Deus pela sua longa vida a nosso lado, agradeço a Deus pois sei que ele tá cuidando neste momento de você, e obrigado vovô por todas vezes que você não deixou ninguém ficar triste ao seu lado sempre contagiando a todos com a sua alegria. Queríamos muito ter você conosco pra SEMPRE, mas todos nesse mundo tem a sua hora e essa foi a sua. Vai com Deus meu velhinho! E ah da um beijinho em nosso outro anjinho que já esta aí em cima. Não digo um Adeus mas sim um até breve porque sei que um dia vamos nos reencontrar"



Rafa! em Ontem, 23:16



anos | Mai 2006 | Mensagens: 1493 | São Paulo - SP



Faustão diz que Russo trabalhou na Globo com "competência e dignidade"



Faustão citou o nome do ex-assistente de palco Antônio Pedro de Souza e Silva, mais conhecido como Russo, morto na manhã de sábado (28), aos 85 anos, por complicações decorrentes de infecção pulmonar. O apresentador afirmou que Russo trabalhou durante 46 anos na Globo com "competência e dignidade".





Russo é assistente de palco desde os tempos do "Cassino do Chacrinha", quando fantasiava-se constantementeImagem: Divulgação/TV Globo





"Eu preciso registrar a morte, infelizmente, do operador de microfone Antônio Pedro, o Russo. Ele trabalhou 46 anos na Globo com competência e dignidade. Catarinense, criado no Rio de Janeiro, e que trabalhou nos programas da Xuxa, do Chacrinha, e que morreu aos 85 anos, deixando o trabalho com muita dignidade", disse Fausto, em rápida homenagem feita pelo "Domingão", neste domingo.



Luciano Huck e Xuxa Meneghel, outros dois apresentadores com quem Russo trabalhou nos anos 90 e 2000, também lamentaram a morte do ex-assistente de palco da Globo, ontem, em seus respectivos perfis nas redes sociais.



"Dedico o 'Caldeirão' de hoje [sábado] a ele. Foram muitos anos correndo pelo nosso estúdio. Muitas risadas. Russo é parte da história dos programas de auditório. Parte da história da TV no Brasil. Deixa muitas histórias e muitas lembranças. Vá em paz meu amigo querido", escreveu Huck, em seu perfil no Instagram.



Já Xuxa publicou a seguinte mensagem. "Russo, continue correndo de um lado pro outro e alegrando a todos, só que agora em um lugar especial....você fez parte da minha história. Vai com Deus", disse ela.



O assistente de palco mais famoso da Globo começou no "Cassino do Chacrinha", em 1965, e passou também pelo "TV Xuxa", "Domingão do Faustão", "Caldeirão do Huck", entre outros. Ele animava a plateia e conquistou o público usando fantasias.



Em 2014, depois de 46 anos na emissora, ele foi afastado. Em entrevista ao UOL, após sua saída, ele chorou e disse que "o coração ficava triste" ao ser barrado na portaria do Projac, complexo de estúdios da Globo, no Rio.



"Não posso mais ir ao Projac. Agora só com autorização. Não posso mais entrar lá, meu crachá foi cancelado. Passo mal quando chego na portaria e tento passar meu crachá na roleta e não consigo entrar porque me proibiram. Vou para um canto e desabafo comigo mesmo. E me perguntam: 'Russo, por que você está chorando aí?'. E digo que é porque não posso mais ver meus colegas e os estúdios. Meu coração fica triste. Gosto muito de trabalhar. Não gosto de ficar parado", disse.



