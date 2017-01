Você está lendo um tópico

Televisão

Morre a atriz Vic Militello, de novelas como 'Estúpido cupido'

Morre a atriz Vic Militello, de novelas como 'Estúpido cupido'

Atriz ficou famosa vivendo Joana D'Arc no folhetim



POR O GLOBO 28/01/2017 19:12 / atualizado 28/01/2017 19:46







RIO – A atriz Vic Militello, a Daquinha da novela "Estúpido cupido", morreu aos 73 anos. A atriz paulistana, nascida Vicência Militello Martelli, estava tratando de um câncer. A informação foi confirmada por sua neta Juliana Martelli Machado nas redes sociais. O velório sera às 20h30m deste sábado no Teatro de Arena, e o corpo será enterrado às 10h30m de domingo no Cemitério Araçá, em São Paulo.



Filha de artistas circenses, Vic aprendeu a representar no picadeiro, com os pais, Dirce Militello e Humberto Militello, em viagens pelo Brasil.



Fez teatro, cinema e TV. Além de “Estúpido Cupido” (1976), na qual fez a Daquinha, trabalhou em outras novelas de sucesso, como “Vereda Tropical” (1984), “O Primo Basílio” (1988), “Olho por Olho” (1988), “Uga Uga” (2000), “Kubanacan” (2003) e “Floribella” (2005).







No teatro, destacou-se em “A Celestina” (1969), “A Menina e o Vento” (1972), “Meia-Sola” (1978), “Dona Rosita, a Solteira” (1980), “No Tempo da Apoteose” (1994) e “Sábado, Domingo e Segunda” (2004). No cinema atuou em “O Rei da Noite” (1975), “Romance da Empregada” (1987), “Beijo 2348/72” (1990), “Bellini e a Esfinge” (2001) e “O Homem do Ano” (2003).







