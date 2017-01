Você está lendo um tópico

Papo Aberto > Política

Ex-Presidente Lula

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 17 respostas e 472 visitas.

1, 2 Próximo



No teu ponto de vista, concorda que Lula seja preso ? Sim 76.92% Não 23.08%

rbs_tv em 28 Jan 2017 - 22:53



anos | Abr 2008 | Mensagens: 411 | Pomerode - SC



Lula pode ser preso ?











Larry.Tate em 28 Jan 2017 - 23:09



anos | Out 2007 | Mensagens: 1676 | São Paulo - SP



rbs_tv escreveu Lula pode ser preso ?



Pode não.



DEVE !!!!!





holygod 10 em 28 Jan 2017 - 23:47



anos | Nov 2006 | Mensagens: 2127 | Contagem - MG



Para não ser desigual com o Lula, se ele for culpado pela Lava Jato e realmente cometeu crimes de corrupção, deve ser preso.





Smurf_Valente em 28 Jan 2017 - 23:49



anos | Fev 2010 | Mensagens: 263 | Valente - BA



Acho que ele só deve ser preso depois de 2018.. Quem entende sabe o porque...





Sebastião F. Ribeiro em Ontem, 01:21



anos | Jan 2008 | Mensagens: 87 | Candeias - MG



Se ele for culpado deve ser preso, mais eu acho que não é porque as acusações contra ele até agora é muito frágil até parece que estão querendo culpar ele de qualquer maneira





Paulo.es em Ontem, 10:50



anos | Dez 2006 | Mensagens: 831 | Vitória - ES



Se não conseguiram prender até agora, mesmo objetivando isso desde o início pra evitar sua candidatura em 2018, é porque não há provas.

Só se deve prender quem for julgado culpado. Assim, o presídio seria pequeno para a quantidade de políticos corruptos de todos os partidos de todo Brasil, se estes forem julgados como o PT está sendo.

Então não dá pra opinar nessa enquete, porque falta a opção "se for julgado e condenado".





Larry.Tate em Ontem, 11:13



anos | Out 2007 | Mensagens: 1676 | São Paulo - SP



Paulo.es escreveu Se não conseguiram prender até agora, mesmo objetivando isso desde o início pra evitar sua candidatura em 2018, é porque não há provas.

Só se deve prender quem for julgado culpado. Assim, o presídio seria pequeno para a quantidade de políticos corruptos de todos os partidos de todo Brasil, se estes forem julgados como o PT está sendo.

Então não dá pra opinar nessa enquete, porque falta a opção "se for julgado e condenado".



Será homologada em breve a delação da Odebrecht, a dita delação do fim do mundo.

Então as tais provas podem surgir a qualquer momento.



Ainda vai muita gente pro saco.





J.B.F.LIMA em Ontem, 11:19



anos | Abr 2008 | Mensagens: 1506 | Barreiras - BA





Citação

Art. 295. Serão recolhidos a quartéis ou a prisão especial, à disposição da autoridade competente, quando sujeitos a prisão antes de condenação definitiva:



I - os ministros de Estado;



II – os governadores ou interventores de Estados, ou Territórios, o prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários e chefes de Polícia;



II - os governadores ou interventores de Estados ou Territórios, o prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários, os prefeitos municipais, os vereadores e os chefes de Polícia; (Redação dada pela Lei nº 3.181, de 11.6.1957)



III - os membros do Parlamento Nacional, do Conselho de Economia Nacional e das Assembléias Legislativas dos Estados;



IV - os cidadãos inscritos no "Livro de Mérito";



V - os oficiais das Forças Armadas e do Corpo de Bombeiros;



V – os oficiais das Forças Armadas e os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; (Redação dada pela Lei nº 10.258, de 11.7.2001)



VI - os magistrados;



VII - os diplomados por qualquer das faculdades superiores da República;



VIII - os ministros de confissão religiosa;



IX - os ministros do Tribunal de Contas;



X - os cidadãos que já tiverem exercido efetivamente a função de jurado, salvo quando excluídos da lista por motivo de incapacidade para o exercício daquela função;



XI - os guardas-civis dos Estados e Territórios, ativos ou inativos. (Incluído pela Lei nº 4.760, de 1965)



XI - os delegados de polícia e os guardas-civis dos Estados e Territórios, ativos e inativos. (Redação dada pela Lei nº 5.126, de 20.9.1966)



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituic...uicao37.htm#art86



Lula vai ser preso e vai para cela comum já que não tem curso superior. E também porque esqueceram de colocar na lei os Presidentes e ex-Presidentes como beneficiáros da prisão especial.

PU3AEN em Ontem, 11:40



anos | Jan 2012 | Mensagens: 167 | Sobradinho - RS



Já votei nessa cara, cometi esse erro mas me recuperei, hoje voto num cone de sinalização de transito e não nele.



Quase toda a nossa classe política tá impregnada e suja pela corrupção, e esse cidadão me fez acreditar que isso seria minimizado, no entanto ele e sua trupe não só deram continuidade ao processo corruptivo, invés disso incrementaram de forma espetacular e quase inacreditável esse maldito ato.



Não só ele deve ser preso, tem uma "jaguarada" que ainda está no poder que também, se comprovada atividades ilícitas, devem ser exemplarmente presas, punidas com a severidade da lei.





Não há partidos políticos no Brasil, há sim grupos reunidos em torno de siglas que atendem as exigências/legislação do TSE, que com aval do voto são eleitos pelo povo.



Comprometidos com seus interesses pessoais e daqueles que lhe financiam, se beneficiam descaradamente legislando para si e para os seus.



Para eles o Brasil q se exploda.





Ademir em Ontem, 11:59



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2617 | Paranavaí - PR







Se isso um dia acontecer, vai ter gente aqui no Fórum tendo um orgasmo a seco!! Se isso um dia acontecer, vai ter gente aqui no Fórum tendo um orgasmo a seco!!





1, 2 Próximo











Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído