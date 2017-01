Você está lendo um tópico

Televisão

Emissoras de SP em contagem regressiva para o "apagão" analógico

Rafa! em Ontem, 00:41



anos | Mai 2006 | Mensagens: 1493 | São Paulo - SP



29/03/17.* *[editado]



Pessoal, na virada de Sexta para sábado, as principais emissoras da capital paulista fixaram o selo do analógico, o "A", e, abaixo, a contagem regressiva para o desligamento do sinal analógico, que, se nada mudar, acontecerá no dia











Edson Lima em Ontem, 09:08



anos | Abr 2007 | Mensagens: 110 | Londrina - PR



????

Acontecerá dia 29/03/2017.





Rafa! em Ontem, 10:10



anos | Mai 2006 | Mensagens: 1493 | São Paulo - SP



Edson Lima escreveu ????

Acontecerá dia 29/03/2017. Opa!! Digitei errado! Se não for adiado, acontecerá em 29/03!





Larry.Tate em Ontem, 10:11



anos | Out 2007 | Mensagens: 1676 | São Paulo - SP



Boa notícia.

Até quando será que ainda serão vendidos televisores com sintonizador analógico?





Rubens em Ontem, 12:35



anos | Nov 2004 | Mensagens: 272 | Rio de Janeiro - RJ



EXCELENTE noticia!!!!



Tem que acabar mesmo com o sinal analogico, e libera-lo para outros usos...





waltersandes em Ontem, 14:59



anos | Fev 2006 | Mensagens: 1153 | São Paulo - SP



Larry.Tate escreveu Boa notícia.

Até quando será que ainda serão vendidos televisores com sintonizador analógico?



Como assim, até quando serão vendidos televisores com sintonizador analógico???

Eu ainda vou comprar mais TVs de tubo "NOVAS" e em cores este ano, para substituir as TVs antiga em Preto e Branco.

Meu caro, eles precisam é colocar um prazo para o FIM do Analógico no Satélite C2 também.



Tem canal analógico demais lá. Meus receptores já estão sintonizando só canais digitais, Terrestre e de Satélite, porque agora é um caminho sem volta. Ficar insistindo no analógico é que não dá mais.



Aqui tanto faz como tanto fez, o analógico terrestre pode acabar, porque na minha casa nós não sintonizamos mais há décadas. Com a recepção via satélite, não usamos mais aquelas antigas antenas VHF. Já estamos substituindo os receptores analógicos de satélite por digitais Terrestre e de Satélite, tudo em um. E posso te afirmar, está compensando. Este VT4500 BOX quebra um galhão.



Abs,

Larry.Tate em Ontem, 16:08



anos | Out 2007 | Mensagens: 1676 | São Paulo - SP



waltersandes escreveu Larry.Tate escreveu Boa notícia.

Até quando será que ainda serão vendidos televisores com sintonizador analógico?



Como assim, até quando serão vendidos televisores com sintonizador analógico???

Eu ainda vou comprar mais TVs de tubo "NOVAS" e em cores este ano, para substituir as TVs antiga em Preto e Branco.

Meu caro, eles precisam é colocar um prazo para o FIM do Analógico no Satélite C2 também.



Tem canal analógico demais lá. Meus receptores já estão sintonizando só canais digitais, Terrestre e de Satélite, porque agora é um caminho sem volta. Ficar insistindo no analógico é que não dá mais.



Aqui tanto faz como tanto fez, o analógico terrestre pode acabar, porque na minha casa nós não sintonizamos mais há décadas. Com a recepção via satélite, não usamos mais aquelas antigas antenas VHF. Já estamos substituindo os receptores analógicos de satélite por digitais Terrestre e de Satélite, tudo em um. E posso te afirmar, está compensando. Este VT4500 BOX quebra um galhão.



Abs,

Eu abandonei as minhas antenas há um bom tempo e agora busco canais de TV na internet, canais que jamais conseguiria com as antenas que eu tinha. Já abandonei por completo a TV analógica também.

Penso que deveriam marcar uma data para fabricar a última TV analógica como um marco para o fim definitivo do sistema.





Rafa! em Ontem, 16:19



anos | Mai 2006 | Mensagens: 1493 | São Paulo - SP





Slide da Globo alertando sobre o apagão analógico em SP.





Rafa! em Ontem, 16:37



anos | Mai 2006 | Mensagens: 1493 | São Paulo - SP



Depois de amanhã terá a reunião do Gired!!! Vamos ver o que irá sair neste encontro das teles com os radiodifusores.





paulo motta em Hoje, 10:58



anos | Jul 2014 | Mensagens: 196 | São Paulo - SP



O sinal UHF analógico continuará existindo? Pois não vejo mobilização de alguns canais analógicos em começar a transmitir em HDTV, um destes é o canal 36 que pertence ao grupo estadão e que atualmente retransmite o Esporte Interativo.



Mas existem pelo menos outras 6 emissoras que não estão funcionando com sinal analógico: TV ELDORADO (EI) canal 36 UHF, TV Sul Bahia (RIT) canal 40 UHF, TV NOVO TEMPO canal 46 UHF, REDE GOSPEL canal 53 UHF, TV CANÇÃO NOVA canal 57 UHF, TV UNIVISION (org. Camargo) canal 58 UHF e TV COTIA (Rede Século 21) canal 58 UHF.



Gostaria de saber como vai ficar a situação destes canais a partir de 29/03, se for desligado o UHF (canais 14 à 69) analógico.





