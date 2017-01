Você está lendo um tópico

Microsoft reduz valor do Live Gold no Brasil

Ricardo em Ontem, 01:32







Recebi hoje um e-mail da Microsoft com a novidade.



A partir de 28/2 a assinatura anual vai reduzir para R$ 149,00. Atualmente, o valor é de R$ 179,00.











Raeken em Ontem, 01:54







Boa por parte da Microsoft!



Enquanto a Sony aumentou o valor da PSN Plus, a Microsoft abaixou o preço da Live Gold.

A PSN ainda se mantém mais barata mesmo com o aumento, no valor de R$ 129,99 na assinatura anual.





djval em Ontem, 11:37







Na internet se acha o CARD por R$ 99 de 1 anos...

















