Banda C. Qual compensa atualmente?

Juniordorico em Ontem, 10:20



anos | Ago 2014 | Mensagens: 5 | Igaraçu do Tietê - SP



Amigos, gostaria de uma opinião sobre qual satélite apontar.



Tenho uma antena telada 2.20, antiga da RotaSat, está instalada onde hoje é meu escritório mas desligada. Pretendo tirá-la de lá e colocar em casa como segunda opção à TV paga que já tenho.



Pois bem. Minha dúvida é para qual sat apontá-la. Na casa da minha mãe deixei uma Avibrás 2,80 telada ligada no analógico do C2 e não vejo muita vantagem em apontar esse que vou instalar para o C2 também, mesmo que digital.



Além de adquirir um receptor digital, penso em utilizar também um Evo XL remanescente de outros tempos que tenho guardado.



Lembrando que pelas condições do local em que vou colocar a antena, e a falta de técnico com conhecimento aqui nas imediações, descarto inicialmente a instalação de carona, etc, etc.



wunsch em Ontem, 11:43



anos | Out 2004 | Mensagens: 424 | Fortaleza - CE



Tô com uma de 2,10 aqui já montada e acredite, não sei o que fazer com ela por falta de opções.





J.B.F.LIMA em Ontem, 11:52



anos | Abr 2008 | Mensagens: 1506 | Barreiras - BA







http://portalbsd.com.br/satelite_canais.php?sat=SC3&id=237



Detalhe: Aconselhável adquirir um receptor mais moderno, com tecnologia HD, já que o EVO XL está por demais ultrapassado. Tinha um aqui, fiz doação porque eram poucos canais captados por esse aparelho. Considerando a sua situação atual, e desinteresse pelo C2 digital, penso que a única opção seria o Star One C3, já que terá retransmissoras do SBT, Band, Record, TV brasil, TV Cultura e alguns canais diferenciados como: Rede Familia, NGT, TopTV, MixTv, Boa Vontade, Aparecida, Século 21, Cinebrasil. Não terá a Globo, só quando tiver alguma afiliada com sinal aberto. Veja a lista completa.Detalhe: Aconselhável adquirir um receptor mais moderno, com tecnologia HD, já que o EVO XL está por demais ultrapassado. Tinha um aqui, fiz doação porque eram poucos canais captados por esse aparelho.



waltersandes em Ontem, 14:46



anos | Fev 2006 | Mensagens: 1153 | São Paulo - SP



João Batista . Entende tudo de antena parabólica Banda C. Kkkkkkk!!!



Faço minhas as suas palavras. Quem não quer o C2 na Banda C, a próxima opção é o C3. Não tem outro.



É isso aí João Batista . Falou e disse tudo. Parabéns!!!



Eu também já estou providenciando mais um receptor digital HD.



Juniordorico em Ontem, 15:38



anos | Ago 2014 | Mensagens: 5 | Igaraçu do Tietê - SP



Prezados. Agradeço as informações iniciais. Considerando então o c3, teriam um receptor pra me recomendar?





marciossantana em Hoje, 08:18



anos | Mar 2005 | Mensagens: 542 | Aracaju - SE



Eu dobrei a minha antena Rota Sat de 2.40 e vendi no peso, hoje é difícil ter uma só antena e garantir canais de "qualidade" até porque a grande maioria dos canais estão espalhados em diversos satélites e codificados, atualmente assino a Oi TV que tem praticamente todos os canais e rádios (mono) mas estão lá, e não sinto falta da Banda C, aliás só sinto falta dos Feeds.





J.B.F.LIMA em Hoje, 21:14



anos | Abr 2008 | Mensagens: 1506 | Barreiras - BA



waltersandes escreveu João Batista . Entende tudo de antena parabólica Banda C. Kkkkkkk!!!



Faço minhas as suas palavras. Quem não quer o C2 na Banda C, a próxima opção é o C3. Não tem outro.



É isso aí João Batista . Falou e disse tudo. Parabéns!!!



Eu também já estou providenciando mais um receptor digital HD.



Obrigado Walter pela deferência... mas estamos aprendendo sempre! e na medida do possível repassando os conhecimentos.





Juniordorico escreveu Prezados. Agradeço as informações iniciais. Considerando então o c3, teriam um receptor pra me recomendar?



Junior, aqui eu uso o MidiaBox SHD7000, a primeira versão da linha HD da série MidiaBox da Century, mas já está fora de linha, depois dele veio SHD7050, SHD7100, Smart C5 e atualmente o Century HDTV B2... os anteriores são anadigi, ou seja, analógicos e digitais DVB-S2/HD, o HDTV B2 não tem os analógicos, mas capta bem os canais HD, e você pode habilitar uma Globo HD.



Mas as opções são muitas e até agora não vi um que seja unanimidade, ou seja, todos tem os seus prós e contras, suas vantagens e desvantagens, suas tecnologias mais evoluidas do que outros, então indicar com 100% de segurança é quase impossivel, mas dá uma olhada nesse link, terá muitas opções para serem analisadas.



http://www.satclube.com.br/forumbsd/viewtopic.p...35&highlight= Junior, aqui eu uso o MidiaBox SHD7000, a primeira versão da linha HD da série MidiaBox da Century, mas já está fora de linha, depois dele veio SHD7050, SHD7100, Smart C5 e atualmente o Century HDTV B2... os anteriores são anadigi, ou seja, analógicos e digitais DVB-S2/HD, o HDTV B2 não tem os analógicos, mas capta bem os canais HD, e você pode habilitar uma Globo HD.Mas as opções são muitas e até agora não vi um que seja unanimidade, ou seja, todos tem os seus prós e contras, suas vantagens e desvantagens, suas tecnologias mais evoluidas do que outros, então indicar com 100% de segurança é quase impossivel, mas dá uma olhada nesse link, terá muitas opções para serem analisadas.





Juniordorico em Hoje, 21:59



anos | Ago 2014 | Mensagens: 5 | Igaraçu do Tietê - SP



Muito obrigado Lima.



Na verdade o único canal que não faço questão alguma é a tal da globo, nem hd, nem sd, nem nada.



Desde que iniciei este tópico andei pesquisando, e na verdade acredito que, ainda, o C2 está sendo mais vantajoso. Da última vez que vi a grade me atentei apenas aos canais analógicos e digitais, não havia estudado a possibilidade dos hd.



Bom, concluí que o meu novo receptor deve ser um "anadigi" HD, ou seja, que recebe os canais analógicos, digitais e HD em banda "C".



Vou analisar as opiniões no link pra ver qual se encaixa no que necessito.



