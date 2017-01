Você está lendo um tópico

Em crise financeira, Band vende suas manhãs mesmo contra vontade de diretor

Rafa! em Ontem, 16:50



A Band vive uma profunda crise financeira. De todos os canais de TV, parece que a falta de anunciantes e por consequência de dinheiro estacionou na emissora. Para se ter uma ideia, o canal acaba de bater o martelo para a venda de mais uma parte de sua programação. Desta vez, o horário não foi vendido para programas religiosos, mas sim para infomerciais, algo que alguns canais e a própria emissora já fazem.





Diego Guebel, diretor artístico da Tv Bandeirantes (Marcos Méndez Quintero/VEJA)



Recentemente, a Band já havia vendido uma hora de sua programação da tarde para um programa independente, mas a crise segue batendo forte e mais uma faixa foi disponibilizada para venda: a das manhãs. Segundo informações exclusivas apuradas pelo TV FOCO, o diretor artístico da emissora Diego Guebel tentou a todo custo reverter a decisão do alto escalão da emissora em vender a faixa da manhã, mas ele simplesmente não conseguiu.



A partir da primeira semana de fevereiro, um infomercial entrará colado com o matinal “Dia Dia” que já pontua mal na audiência e deverá ser ainda mais prejudicado com essa decisão. É uma pena, pois essa decisão prejudica toda a faixa da manhã que vai pegar a audiência no traço!





HighlanderCarioca em Ontem, 17:33



Vende logo a porcaria do canal inteiro!!!





Larry.Tate em Ontem, 17:36



E informercial da muito lucro para o anunciante?

Não acredito que vedam tanto.





Rafa! em Ontem, 18:05



As vezes fico pensando: Mesmo ganhando milhões das igrejas, a Band, ainda assim, consegue ter estas crises.





sanddf em Ontem, 18:17



Ganha muito com as igrejas, mas despenca na audiência e afasta todos os outros anunciantes (que já não são muitos).



Quem agradece e ganha com isso é a Rede Globo que cada vez mais monopoliza a audiência e os anunciantes na tv aberta brasileira.



Infelizmente a Band está entrando num caminho sem volta. Vai ser a futura CNT e Rede 21.





Larry.Tate em Ontem, 19:55



Mas o que eu queria dizer é a respeito dos espaços alugados para infomerciais, faz tempo que não vejo, mas existia até informercial de mangueira de jardim, de colchão, de cogumelo, etc...



Eu não consigo entender como é que eles conseguem vender tanto se não tem audiência, e como é que eles conseguem lucrar pagando caro pelo horário alugado. Não consigo entender como as contas fecham......só se.....for lavagem de dinheiro.





Paulo.es em Ontem, 20:42



Os informerciais e igrejas vendem sim, porque tem gente pra tudo.

Um ponto no ibope em SP corresponde a quase 70 mil casas, ou quase 200 mil pessoas.

Imagina alguém anunciando um produto ou um milagre pra 200 mil pessoas, em sua maioria "fracas da mente" ou com baixa capacidade crítica.

O lucro é gigante.

Só imaginar como alguém teria a capacidade de comprar uma Tek Pix por 1000 reais. E como alguém tem a capacidade de seguir determinados "pastores". Tem gente pra tudo, inclusive pra ser enganado e financiar empresas e igrejas.

No caso do canal, fica numa sinuca de bico. Perde anunciantes e público importante, além da própria identidade. Mas a outra opção é a dívida ou falência. Então optam pela primeira opção.

Mas pra mim, tudo é questão de má administração do canal e falta de seriedade dos seus donos.

A Globo agradece.





RockyRei em Ontem, 23:56



O interessante é que nem mesmo a venda de horários ajuda a levantar dinheiro para retomar as transmissões de futebol, por exemplo. Que, por sua vez, ajudariam a aumentar a audiência e aliviariam a crise.



Ou seja, significa que o buraco mais profundo do que parece.





Rafa! em Hoje, 00:06



A Band já não vai exibir os campeonatos do Rio e de SP este ano!! Ela já não exibe mais a Copa do Brasil e não exibiu o Brasileirão do ano passado! Ou seja, a emissora só vai conseguir sobreviver por conta dos Reality shows culinários.





1pmafm em Hoje, 16:17



