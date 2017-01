Você está lendo um tópico

Esporte Interativo quer "aliança" com SBT e Record para obterem a Libertadores

b@nzé em Hoje, 09:08



anos | Ago 2012 | Mensagens: 452 | São Paulo - SP



Esporte Interativo quer formar 'aliança' para tirar Libertadores de Globo e Fox



fonte: Portal Mídia Esporte

http://www.portalmidiaesporte.com/2017/01/espor...rmar-alianca.html



Canal esportivo da Turner vem conversando com Record e SBT para montar parceria.



Depois de conseguir fechar com vários clubes para a transmissão do Campeonato Brasileiro, o Esporte Interativo agora almeja alçar degraus mais altos.



Segundo informações da revista 'Veja', o canal esportivo da Turner quer formar uma 'aliança' com uma grande emissora aberta para tirar os direitos de transmissão da Copa Libertadores da Globo e do Fox Sports a partir de 2019.



A emissora já vem conversando com a Record e o SBT. A ideia do EI é fazer uma oferta agressiva com cifras altíssimas para adquirir os direitos. O Esporte Interativo transmitiria a competição na TV fechada e os direitos de TV aberta ficariam com a emissora que estivesse interessada em firmar parceria com o canal.



O motivo do interesse do Esporte Interativo surgiu por conta da vontade da Conmebol em mudar a forma de negociar os direitos da Libertadores em 2019. A cúpula da entidade pretende fatiar os direitos da competição e negociá-los por cada país interessado ao invés de vender tudo para uma emissora, como faz atualmente com a Fox. É possível que seja feita uma concorrência com envelopes fechados.



Os direitos de transmissão da Libertadores pertencem atualmente à Fox, que sublicencia o torneio à Globo e SporTV. O contrato em vigor é válido até 2018.



CRISPIM em Hoje, 09:21 Moderação



anos | Fev 2006 | Mensagens: 6312 | Itajaí - SC









Seria um sonho e quebrar o monopólio dos canais de Tv Aberta nas transmissões de grandes eventos esportivos.





b@nzé em Hoje, 10:33



anos | Ago 2012 | Mensagens: 452 | São Paulo - SP







Por que tiraram do fórum de tv, já que é sobre televisão ??? Seria bom pra acabar com o monopólio da Globo.Por que tiraram do fórum de tv, já que é sobre televisão ???

















