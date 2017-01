Você está lendo um tópico

Record divulga elenco da segunda temporada de "Power Couple"

Roberto Justus e elenco de "Power Couple" (Edu Moraes/Record) Roberto Justus e elenco de "Power Couple" (Edu Moraes/Record)



Hoje (30), a Record divulgou em coletiva de imprensa as novidades da segunda temporada do "Power Couple Brasil" . Desta vez, onze casais – no primeiro ano do reality foram oito - vão testar o quanto se conhecem e também os seus limites em cerca de 30 provas. “Com o maior número de participantes, será preciso criar mais desafios” , garante Rodrigo Carelli, diretor geral da atração. Os participantes formam um time bem eclético e de personalidade forte. E, a partir de hoje, já entram em confinamento. Quem for até a final ficará mais de 50 dias longe de casa e da família.



O casal vencedor pode ganhar até R$ 1 milhão. O valor será determinado pelo quanto a dupla for acumulando ao longo do jogo. Outra novidade é que o programa será exibido duas vezes por semana, às terças e às quintas-feiras. Roberto Justus será novamente o apresentador do "Power Couple Brasi" e afirma estar bastante ansioso com a segunda temporada. “Nosso objetivo é repetir o sucesso da primeira edição do programa”, afirma ele.



O programa mais uma vez estreia em formato multiplataforma. O público poderá conferir um diário dos participantes e conteúdo extra de cada episódio em vídeos exclusivos disponíveis no YouTube e no site oficial da atração. Além disso, todos os cômodos da casa poderão ser visitados em vídeos 360°. A atração também estará mais interativa, com participação na tela via redes sociais por meio de comentários, plateia virtual, novos memes e gifs.



O elenco da segunda temporada do "Power Couple Brasi" é formado pelo rapper Thaíde e a esposa Ana P.; o humorista ex-Pânico Marcelo “Ié-Ié” e Julia Zangrandi; a atriz Suyane Moreira e Maurício Ribeiro; os ex-participantes de "A Fazenda" Lorena Bueri e Diego Cristo; o ator Fabio Villa Verde e Regiane Cesnique; a funkeira MC Marcelly e Frank; o cantor Sylvinho Blau Blau e Ana Paula Pereira, a ex-panicat Carol Narizinho e Mateus Boeira; a atriz e ex-Globeleza Nayara Justino e Cairo Jardim; os ex-BBBs Andressa Ganacin e Nasser Rodrigues e o ex-vocalista do Polegar Rafael Ilha e Aline Kezh.



