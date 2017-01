Você está lendo um tópico

"Atlanta Plastic" volta ao Lifetime em episódios inéditos

Na docussérie "Atlanta Plastic" do Lifetime , um grupo de notáveis cirurgiões plásticos se une para quebrar estereótipos e proporcionar uma ampla gama de procedimentos médicos a seus clientes. A produção que retorna ao canal com episódios inéditos, acompanha o dia a dia de três dos melhores cirurgiões plásticos afro-americanos da cidade de Atlanta. Os experts Dr. Marcus Crawford, Dra. Aisha McKnight-Baron e o Dr. Wright Jones são sensatos ao atender clientes que precisam aumentar sua autoestima e estão prontos para obter sua melhor aparência.



No episódio que marca o retorno dos inéditos, Transformando um patinho feio, Roz tem um desejo, mas pode colocar sua vida sexual em risco. O que pensará seu marido quando ficar sabendo? Tiffany sempre cuidou de seus quatro filhos, mas agora ela quer descobrir a beleza que sempre negligenciou e deixar de ser o patinho feio.



