Nova temporada de "Casamento à Primeira Vista – O Primeiro Ano" chega ao A&E

Participantes da segunda de "Casamento à Primeira Vista – O Primeiro Ano" (Divulgação/A&E) Participantes da segunda de "Casamento à Primeira Vista – O Primeiro Ano" (Divulgação/A&E)



A série do A&E mostra o que aconteceu na vida de quatro das pessoas que aceitaram se casar com desconhecidos, na segunda temporada do reality " Casamento à Primeira Vista" , exibido pelo canal em 2015. A experiência reuniu seis pessoas corajosas e ansiosas por uma vida a dois, que aceitaram uma proposta inusitada: um casamento literalmente “à primeira vista”. Quatro especialistas em relacionamentos juntaram os que seriam três pares perfeitos. E os casais só se conheceram quando se encontraram pela primeira vez, diante do altar. Dois desses pares decidiram continuar juntos após o casamento.



Depois de trocarem alianças, Doug Hehner e Jamie Otis, e Jason Carrion e Courtney Hendrix, se apaixonaram e conquistaram os corações de todos que os assistiram. Agora, os telespectadores poderão acompanhar suas vidas enquanto se aproximam do segundo ano de casamento. Em sua segunda temporada, "Casamento à Primeira Vista – O Primeiro Ano" traz os desafios dos casais enquanto continuam enfrentando os altos e baixos da vida de casados – entre viagens, aniversários e mudanças.



