Nova série nacional do History acompanha fotógrafo em viagem pela Síria e Iraque

"Zona de Conflito" é a nova série do History (Divulgação) "Zona de Conflito" é a nova série do History (Divulgação)



"Zona de Conflito" , série nacional que estreia no canal History , acompanha o fotógrafo e documentarista Gabriel Chaim em uma viagem pelo Iraque e Síria, países afetados por guerras civis que tentam se defender do Estado Islâmico. Em oito episódios, sendo dois inéditos por semana, o fotógrafo enfrenta perigos e, em meio a escombros, chega muito próximo às linhas inimigas, revelando as histórias das pessoas que vivem nessas regiões.



A série mostra a trajetória de Gabriel, a partir de São Paulo, até chegar a Kobane, em 2015. Ao longo da viagem, o fotógrafo conversa com líderes religiosos, soldados, comandantes, refugiados; caminha pelas ruínas e ouve histórias de famílias e crianças que tentam reconstruir suas vidas em meio a tanta destruição.



No primeiro episódio da série, Gabriel deixa São Paulo e vai até Erbil, principal cidade do Curdistão Iraquiano. Sem poder pisar em território turco já que foi preso e deportado por atravessar a fronteira ilegalmente, o único caminho possível para Gabriel voltar à cidade de Kobane, na Síria, é entrando pelo Iraque. Já no Curdistão, Gabriel e seu guia OJ vão até o campo de refugiados de Arbat, onde conversam com pessoas que tiveram de sair às pressas da cidade de Sinjar, invadida pelo Estado Islâmico. Mais tarde, vão a um front de batalha que cerca a cidade, onde por muito pouco não são atingidos por um morteiro lançado pelos extremistas.



