Prime Box Brasil exibe documentário inédito sobre o Padre Antônio Maria

"A Pedra e a Palavra" aborda a vida do Padre Antônio Maria (Divulgação/Prime Box Brasil) "A Pedra e a Palavra" aborda a vida do Padre Antônio Maria (Divulgação/Prime Box Brasil)



O canal Prime Box Brasil estreia nesta quinta (02), o documentário "A Pedra e a Palavra" . Dirigido por Joaquim Haickel e Coi Belluzzo, aborda a vida e a obra do padre Antônio Vieira, elucidada por entrevistas realizadas com especialistas dos diversos países onde o jesuíta atuou. A produção passeia pela sua longa história de missionário, político, bandeirante e profeta do V Império. Uma abordagem nova e esclarecedora sobre o pensamento de um dos gênios da história luso-brasileira.



