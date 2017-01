Você está lendo um tópico

Discovery Home&Health traz temporada inédita de "Irmãos a Obra: O Duelo"

Drew e Jonathan Scott seguem com a contagem de seus placares diante dos telespectadores do Discovery Home & Health , com a estreia da terceira temporada de "Irmãos a Obra: O Duelo" . A nova safra integra a programação das “Quintas em Casa” e traz diferença importante em relação às anteriores: saem de cena as equipes de arquitetos e decoradores para darem lugar a confrontos individuais entre Drew e Jonathan.



Com orçamento máximo de 300 mil dólares, cada um dos dois precisa escolher, comprar, reformar e vender um imóvel. Os episódios funcionam como os rounds da contenda. A cada semana, determinados cômodos são o centro da disputa que só termina ao final da temporada, com a venda das casas completamente reformadas – aquele que conseguir o maior lucro será o grande campeão.



Amigos e familiares dos gêmeos, além de especialistas convidados, servirão como jurados que decidem os resultados das etapas, avaliando as reformas de cada um dos cômodos. O escolhido pelos jurados fica com a vitória na fase e soma mais um ponto no placar. O perdedor será submetido a um desafio definido pelos irmãos: em geral, situações engraçadas que expõem o perdedor.



