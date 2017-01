Você está lendo um tópico

Multishow transmite Planeta Atlântida ao vivo

Multishow transmite Planeta Atlântida ao vivo



O Multishow inaugura suas transmissões ao vivo em 2017 com o maior festival de música do Sul do Brasil, o Planeta Atlântida . O evento, que completa 21 anos e reúne grandes artistas nacionais e internacionais, será exibido com exclusividade pelo canal nos dias 03 e 04 de fevereiro diretamente do Rio Grande do Sul.



A grande novidade esse ano é que o Multishow estará em todos os palcos do festival, transmitindo os shows do Palco Planeta e, nos intervalos, mostrando o Palco Atlântida. No total serão 18 horas de transmissão ao vivo. Para captar as melhores imagens, o Multishow conta com uma estrutura que inclui 14 câmeras e uma equipe de cerca de 100 profissionais. A apresentação fica por conta de Dedé Teicher, Guilherme Guedes, Laura Vicente e Titi Müller.



No setlist eclético estão grandes nomes do eletrônico, forró, pagode, pop, rap, reggae e rock. Na sexta, dia 03, Alok, Armadinho, Jason Mraz, Tiago Iorc e Wesley Safadão fazem suas apresentações no Palco Planeta. No sábado, dia 04, é a vez dos shows de Anitta, Capital Inicial, Natiruts, Projota, Sorriso Maroto e Jeremih, com participação da cantora Ludmilla.



