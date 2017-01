Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

NOW Online passa a transmitir programação "ao vivo"

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 92 visitas.





Vcfaz.tv em Hoje, 23:38 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23525 | Redação





NOW Online passa a transmitir programação "ao vivo" (Divulgação) NOW Online passa a transmitir programação "ao vivo" (Divulgação)

Os assinantes das operadoras NET e Claro HDTV que acessarem o serviço de vídeo sob demanda NOW Online já podem contar com uma novidade: transmissão ao vivo da programação de 14 canais.



Os canais Baby TV (apenas para assinantes NET), BandSports, BandNews, Boomerang, Cartoon Network, Curta!, Discovery, Discovery H&H, TLC, Discovery Turbo, Discovery Kids, Investigação Discovery, Animal Planet e TNT já podem ser assistidos a qualquer momento e em qualquer lugar.



Para conferir basta acessar No Ar ". Os assinantes das operadorasque acessarem o serviço de vídeo sob demandajá podem contar com uma novidade: transmissão ao vivo da programação de 14 canais.Os canais Baby TV (apenas para assinantes NET), BandSports, BandNews, Boomerang, Cartoon Network, Curta!, Discovery, Discovery H&H, TLC, Discovery Turbo, Discovery Kids, Investigação Discovery, Animal Planet e TNT já podem ser assistidos a qualquer momento e em qualquer lugar.Para conferir basta acessar www.nowonline.com.br e escolher a opção "".























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído