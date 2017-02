Você está lendo um tópico

HBO e Telecine trazem drama e refilmagem neste sábado, dia 4

Os canais de televisão por assinatura HBO e Telecine Premium preparam grandes estreias para este sábado, dia 4 de fevereiro, a partir das 22h.



Refilmagem do clássico dos anos 90, " Caçadores de Emoção - Além do Limite " estreia na HBO . Um jovem agente do FBI (Luke Bracey) tem como missão se infiltrar em meio a atletas de esportes radicais, suspeitos de cometerem uma série de roubos nunca vistos até então. Não demora muito para que ele se aproxime de Bodhi (Édgar Ramirez), o líder do grupo, e conquiste sua confiança.



No drama " O Quarto de Jack ", em cartaz no Telecine Premium , Joy e seu filho Jack vivem isolados em um quarto. O único contato que ambos têm com o mundo exterior é a visita periódica do Velho Nick, que os mantém em cativeiro. Joy faz o possível para tornar suportável a vida no local, mas não vê a hora de deixá-lo. Para tanto, elabora um plano em que, com a ajuda do filho, poderá enganar Nick e retornar à realidade.























