A Praça é Nossa conquista a liderança com exibição de clássico de Golias

O humorístico do SBT apresentado por Carlos Alberto de Nóbrega exibido na noite da última quinta-feira, dia 02 de fevereiro, registrou altos índices de audiência.



No horário em que confrontou com o programa jornalístico da concorrente, das 23h51 às 00h34, as atrações empataram em 9,6 pontos de média.



Já no horário em que “ A Praça ” confrontou com a série, da 00h35 à 00h57, o humorístico marcou 8,7 pontos de média contra 7,2 da atração concorrente e garantiu a liderança isolada.



Na média geral, das 23h27 à 00h57, “A Praça É Nossa” marcou 9,7 pontos de média, 20,9% de share e 11,2 pontos de pico.



