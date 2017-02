Você está lendo um tópico

SundaceTV estreia documentário que acompanha turnê do violoncelista Yo-Yo Ma

Nesta sexta-feira, 3 de fevereiro, às 22h, chega à tela do SundanceTV o documentário “ The Music of Strangers ”, que acompanha o violoncelista Yo-Yo Ma e o grupo musical “ The Silk Road Ensemble ”, que conta com mais de 50 artistas, em uma turnê para unir diferentes povos ao redor do mundo por uma língua comum, a música. Dirigido pelo ganhador do Oscar, Morgan Neville, o documentário também será reprisado no dia 16, quinta-feira, às 13h30, e no dia 28, terça-feira, às 18h30.



A filmagem exigiu uma produção incomparável, especialmente em países com conflitos sociais latentes. “ Este foi um dos filmes mais difíceis da mina carreira ”, conta Neville. “ Foi complicado de conseguir as autorizações de filmagem em algumas locações. Na Jordânia, tivemos muitos contratempos em um campo de refugiados e acabaram pedindo que nos retirássemos. Na China, foi particularmente desafiante ter o governo vigiando todos os nossos passos ”, completa.



