Audiência de Amor & Sexo cresce em noite de ménage e beijo gay

No início de 2016 a apresentadora Fernanda Lima e a TV Globo chegaram a anunciar que aquela seria a última temporada do programa Amor & Sexo.



Apesar disto, meses depois uma nova temporada foi anunciada. O público "agradeceu" e a atração chegou aos 17,1 pontos de média no final de temporada de 2016.



Em 2017, uma nova temporada estreou e apimentou ainda mais as noites de quinta na emissora.



Nesta quinta, dia 2 de fevereiro, o público reagiu e a atração voltou a subir na audiência registrando média de 16,3 pontos para o horário.



O ponto alto da atração ocorreu no bloco final quando um casal participou de um jogo que escolheria um interessado em participar de um ménage à trois (sexo a três). Poderiam participar homens e mulheres.



No final da brincadeira, o casal deveria conhecer o rosto do escolhido. Caso quisessem ainda seguir com a ideia do ménage à trois teriam de dar um beijo no escolhido. Do contrário, apenas um abraço indicaria que a escolha não teria agradado tanto.



A primeira a conhecer o "vencedor" foi a namorada. Observou o ruivo e apenas deu um abraço. Em seguida foi a vez do namorado conhecer o escolhido. Após alguns segundos, ele surpreendeu com um caloroso beijo, público presente e demais participantes do programa fizeram a festa.



A namorada então resolveu fazer uma "repescagem" e chamou uma ruiva que já havia sido eliminada para um novo caloroso beijo.



As redes sociais ficaram aquecidas e só falavam disto. A atração seguia ainda no início da tarde desta sexta, dia 3, entre os "trending topics" (os assuntos mais comentados na internet).



