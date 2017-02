Você está lendo um tópico

Max estreia a comédia futurística "O Lagosta", com Colin Farrell e Rachel Weisz

MAX estreia a comédia futurística "O Lagosta" (Divulgação) MAX estreia a comédia futurística "O Lagosta" (Divulgação)

O canal de televisão por assinatura Max exibe no domingo, dia 12 de fevereiro a partir das 21h, a comédia futurística " O Lagosta ".



Em um futuro fictício, as pessoas solteiras são enviadas a um lugar chamado O Hotel onde, segundo as leis da cidade, deverão encontrar um par no curto prazo de 45 dias ou serão transformados no animal de sua escolha e enviados para a floresta. Assim, nosso protagonista David é enviado ao Hotel após ser abandonado por sua esposa. A certa altura, David conhece uma fugitiva do Hotel e juntos começam um romance secreto.



Esta comédia de absurdos é o primeiro filme em inglês dirigido pelo grego Yorgos Lanthimos . Estrelado por Colin Farrell e Rachel Weisz , além da atuação de Léa Seydoux, Jessica Bardem, Olivia Colman, Ben Winshaw e John C. Reilly.



