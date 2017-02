Rede RCI/Rede Século 21 adicionado no canal 180 na AT&T Brasil em oficial...

Observei o comunicado agora no canal Rede Século 21 HD (RCI), assistindo ao canal, a informação da adição do canal no line-up SD da AT&T Brasil, observei que o sinal realmente se encontra no Mux no Intelsat 11 e com resolução em downgrade (normal da Sky) de 1920x1080 (aspecto 16:9 no Mux do Star One C3) para 320x480i (aspecto 16:9) e audio mpeg no Intelsat 11 da AT&T Brasil.



Então o canal obrigatório vai seguir com o mesmo tratamento de imagem e som dos canais obrigatórios Rede Aparecida, Rede Cultura, Tv Brasil, Rede Brasil, Tv Escola, NBR, Canção Nova,... todos em resolução downgrade em 320x480.



Estes mesmos canais na Claro Tv estão em 640x480i, na OiTv G1 704x480, e na OiTv G2 720x480i e de acordo com a renovação de contrato no caso da OiTv G2 podem vir a seguir em 1920x1080 (os que já são transmitidos em HD na geração de orígem) como Rede Aparecida HD, Rede Século 21 HD, Rede Cultura HD, Rede Brasil HD, Canção Nova HD e Rede Vida HD.



Boa notícia então também para os fiéis clientes da AT&T Brasil.



Palmas!!!