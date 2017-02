Você está lendo um tópico

Eletropaulo e Metlife vão devolver em dobro valor de cobrança indevida na conta

Larry.Tate em Ontem, 21:42



Eletropaulo e Metlife vão devolver em dobro valor de cobrança indevida na conta de luz



Clientes da AES Eletropaulo reclamaram nas redes sociais de valor de plano odontológico junto à conta de luz





Procon-SP orienta o consumidor a ficar atento a fatura



SÃO PAULO - A AES Eletropaulo e a MetLife farão a restituição em dobro de todos os valores pagos indevidamente referentes às cobranças de seguros de vida e planos odontológicos não contratados que foram cobrados nas contas de energia. Em acordo com o Procon-SP, as empresas também informaram que suspenderam as vendas e cobranças destes produtos.

Na sexta-feira, 27, clientes da AES Eletropaulo reclamaram nas redes sociais de cobrança indevida de plano odontológico na conta de energia. Por nota, a AES Eletropaulo informou que a MetLife, empresa responsável pela venda do plano odontológico, disponibilizou dados equivocados relativos às vendas de seu plano odontológico, o que causou a inserção de cobrança nas contas de energia elétrica.



Desde 2013, a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) permite que as distribuidoras utilizem a fatura como meio de pagamento de outros produtos. A MetLife é a responsável pela venda do plano odontológico e a AES Eletropaulo viabiliza o pagamento do plano.

A agência também ratificou que cobranças indevidas acarretam a devolução em dobro dos valores cobrados e já pagos, acrescidos de atualização monetária e de juros.

O chefe de gabinete do Procon-SP, Carlos Alberto Estracine, orienta o consumidor a ficar atento a fatura e informa que caso o consumidor não consiga solucionar o problema junto à concessionária ou seguradora, deve registrar sua reclamação no órgão pelo site

Para enviar reclamações sobre problemas da cidade ou a respeito de empresas privadas, mande uma mensagem para o e-mail:



Larry.Tate em Ontem, 21:49



Somente empresas canalhas fazem coisas deste tipo.

A Metlife e a Eletropaulo enfiaram goela abaixo dos cliente planos odontológicos sem que as pessoas soubessem.



Será que os diretores imbecis destas empresas, e toda a equipe que teve a ideia, não serão demitidos por esse roubo?

Era o mínimo, além de devolver o dinheiro roubado do consumidor, que essas duas empresas deveriam fazer.



Há alguns anos atrás a Telefónica fez isso comigo.

Cobraram um seguro residencial da seguradora Mapfre sem que eu houvesse contratado.



Deu um belo trabalho para eu cancelar um seguro que eu não havia contratado.

Por isso eu jamais comprarei qualquer tipo de produto da Mapfre e sempre conto essa história para alguém quando tenho oportunidade.



Ainda não consegui me livrar da Telefónica, mas mais cedo ou mais tarde me livro dela.

Sou um detrator da Telefónica, da Mapfre e da Peugeot.





Rafa! em Ontem, 23:42



A Eletropaulo está virando um elefante branco para todo mundo!! ela deveria dar desconto na conta só para Deus ver.





Larry.Tate em Hoje, 12:19



Aqui na minha região basta o cheiro da chuva para a luz ficar piscando.





CyberBattery em Hoje, 12:40



Nem fale.... por aqui a mesma coisa, em jan.17 abrir 9 protocolos de falta de energia num período de 20 dias, esse mês faltou energia várias vezes por tantas horas que deram um desconto de R$ 17 na fatura.



Ventou forte, energia oscila, falta e volta, falta de novo, pior, só restabelecem 6hs depois, houve um dia que demorou 19hs para retornar, nisso há 20 dias atrás perdi meu notebook, custo pra consertar R$ 500, preferir comprar outro pq ele já tinha mais de 5 anos de uso.



Até brinco com dona onça... começa a chover, vou registrar logo a falta de energia pra adiantar o meu lado.



Abrir reclamação na ouvidoria, deram 30 dias para vistoriar a rede da rua, irei esperar alguns dias e registrar na ANEEL também.



Resposta deles:









Em atenção à sua mensagem, referente às interrupções no fornecimento de energia elétrica, primeiramente compreendemos os transtornos que esses eventos causam.



Os sistemas aéreos de distribuição de energia elétrica, em face de suas características, estão sujeitos à ação de fatores alheios ao controle da distribuidora, o que torna algumas ocorrências inevitáveis, apesar dos constantes investimentos na melhoria e modernização das nossas linhas e sistemas de transmissão.



Sobre a situação relatada,esclarecemos que a AES Eletropaulo possui um serviço que avalia as constantes interrupções no fornecimento de energia elétrica. Essa verificação pode ser solicitada na rede de atendimento presencial, pela Agência Virtual ou na Central de Atendimento ao Cliente 0800 72 72 120.



Gostaríamos também de esclarecer que a Ouvidoria acolhe as solicitações que não foram devidamente solucionadas nos demais canais de relacionamento. Por isso, tomamos a liberdade de encaminhar sua manifestação para abertura do serviço de verificação mencionado acima, onde foi registrado sob protocolo número 000000000. A área responsável realizará a análise no prazo de até 30 dias.



Após a conclusão, caso as providências e solução adotadas não atendam às suas expectativas, colocamo-nos à sua disposição para registro na Ouvidoria em nossos canais de atendimento:

Telefone: 0800.72.73.110 (das 08h as 18h, de segunda a sexta, exceto feriados)

Email

Site

Agradecemos seu contato e permanecemos à sua disposição,

Atenciosamente,

Larry.Tate em Hoje, 14:48



Investimentos na melhoria e modernização das nossas linhas e sistemas de transmissão?



Mentira das grossas.

Há anos que a luz pisca e vive acabando a energia elétrica aqui em casa durante uma ventania ou chuva mais forte.



Na primeira piscada que dá tiramos da tomada o freezer e a geladeira que são os únicos aparelhos que ficam sempre na tomada.

Outros aparelhos como o TV, micro-ondas, computador, notebook a gente só põe na tomada quando vai usar e tira depois que usa.

















