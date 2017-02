Você está lendo um tópico

ESPN e Esporte Interativo transmitem Super Bowl neste domingo

Neste domingo (05), acontece o Super Bowl 2017, também chamado de Super Bowl LI, quando a NFL (National Football League) chega em sua decisão. No Brasil, os canais ESPN e Esporte Interativo vão transmitir o evento esportivo mais assistido do mundo direto do NRG Stadium, em Houston, no Texas (EUA). A transmissão grande final da NFL será entre Atlanta Falcons e New England Patriots. Também muito aguardado, o show do intervalo terá Lady Gaga nesta edição.



O Esporte Interativo vai transmitir o Super Bowl 51 a partir das 19h, com os bastidores e o clima do pré-jogo. Para garantir uma grande cobertura, durante toda a semana, a equipe de reportagem dos canais Esporte Interativo, formada por Aline Nastari, Caio Cruz e Guilherme Beltrão, já está na cidade-sede do evento, Houston, no Texas, levando ao público tudo o que envolve esse grande espetáculo, para todas as mídias. Dos estúdios no Brasil, o comando será do narrador Octávio Neto, que terá Pedro Pinto e Raphael Martins nos comentários.



A transmissão na ESPN será comandada pelo narrador Everaldo Marques e o comentarista Paulo Antunes, parceiros na transmissão da NFL nos canais ESPN desde 2006. A rede também terá duas equipes escaladas para a partida e trabalho de reportagem in loco com a dupla Mendel Bydlowski e André Linares do portal ESPN.com.br, exibindo todos os bastidores da partida e o lado cultural do evento.



