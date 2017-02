Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Lifetime volta com novos episódios de séries "Pequenas Grandes Mulheres"

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 126 visitas.





robertoscalon em Hoje, 01:52 Colaboração



anos | Fev 2004 | Mensagens: 7707 | Belo Horizonte - MG





Elenco de "Pequenas Grandes Mulheres: Atlanta" (Divulgação/Lifetime) Elenco de "Pequenas Grandes Mulheres: Atlanta" (Divulgação/Lifetime)



"Pequenas Grandes Mulheres" retorna ao Lifetime com episódios inéditos da sua quinta temporada nesta segunda (06). Na mesma data, também estão de volta as "Pequenas Grandes Mulheres: Atlanta" com edições inéditas da segunda temporada.



Reality exclusivo do Lifetime , " Pequenas Grandes Mulheres" acompanha as aventuras de um grupo único de amigas, espertas, sexy, engraçadas e com um grande coração, donas de personalidades fortes e de dramas ainda maiores. E, por acaso, acontece de elas também serem anãs.



Terra Jolé, Tonya Banks, Elena Gant, Christy McGinity Gibel, Traci Harrison Tsou, Briana Manson, as fofoqueiras Brittney e Jasmine estão de volta, com mais problemas e aventuras. Com outros bebês a caminho, tudo é amor e amizade entre elas na quinta temporada, até que novas situações as forçarão a enfrentar as mentiras, conflitos e traições, revelando aspectos delas mesmas que ninguém poderia imaginar.



"Pequenas Grandes Mulheres: Atlanta" também retorna ao Lifetime . Os telespectadores voltarão a acompanhar o grupo de seis amigas com personalidades conflitantes e brigas por hierarquia de poder. Nesta segunda temporada, as meninas continuam lidando com problemas com as famílias, confusões por causa de homens e bebês a caminho.



Juntas, Emily Fernández, as gêmeas idênticas Andrea e Amanda Salinas, Bri Barlup, Ashley “Minnie” Ross e Tiffany “Monie” Cashette, enfrentam os desafios do cotidiano de uma pessoa pequena, e provam que ainda são as verdadeiras rainhas de Atlanta. A série mergulha fundo nos relacionamentos e rivalidades entre esse grupo de amigas e inimigas. As temperaturas sobem quando elas têm de encarar agora as consequências de suas ações na primeira temporada, que foi recheada de brigas, traições e falsidade.



Inéditos de " Pequenas Grandes Mulheres" e "Pequenas Grandes Mulheres: Atlanta" voltam ao Lifetime no dia 06 de fevereiro às 22h e 22h50, respectivamente, no Lifetime . retorna aocom episódios inéditos da sua quinta temporada nesta segunda (06). Na mesma data, também estão de volta ascom edições inéditas da segunda temporada.exclusivo do, "acompanha as aventuras de um grupo único de amigas, espertas, sexy, engraçadas e com um grande coração, donas de personalidades fortes e de dramas ainda maiores. E, por acaso, acontece de elas também serem anãs.Terra Jolé, Tonya Banks, Elena Gant, Christy McGinity Gibel, Traci Harrison Tsou, Briana Manson, as fofoqueiras Brittney e Jasmine estão de volta, com mais problemas e aventuras. Com outros bebês a caminho, tudo é amor e amizade entre elas na quinta temporada, até que novas situações as forçarão a enfrentar as mentiras, conflitos e traições, revelando aspectos delas mesmas que ninguém poderia imaginar.também retorna ao. Os telespectadores voltarão a acompanhar o grupo de seis amigas com personalidades conflitantes e brigas por hierarquia de poder. Nesta segunda temporada, as meninas continuam lidando com problemas com as famílias, confusões por causa de homens e bebês a caminho.Juntas, Emily Fernández, as gêmeas idênticas Andrea e Amanda Salinas, Bri Barlup, Ashley “Minnie” Ross e Tiffany “Monie” Cashette, enfrentam os desafios do cotidiano de uma pessoa pequena, e provam que ainda são as verdadeiras rainhas de Atlanta. A série mergulha fundo nos relacionamentos e rivalidades entre esse grupo de amigas e inimigas. As temperaturas sobem quando elas têm de encarar agora as consequências de suas ações na primeira temporada, que foi recheada de brigas, traições e falsidade.Inéditos de "voltam aono diaàs 22h e 22h50, respectivamente, no























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído