TIM fecha parceria com a Sky para ter triple e quadplay

ALECIO BRASIL em Hoje, 09:04









Ofertas conjuntas serão feitas inicialmente a clientes selecionados nos estados de Rio de Janeiro e São Paulo.







A operadora de telefonia TIM anunciou hoje, 03, uma parceria com a Sky, de TV paga. O negócio prevê esforço conjunto na venda de planos triple e quadplay. As ofertas chegam ao mercado na segunda quinzena deste mês, nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Ambas as empresas vão acionar clientes selecionados para a oferta de pacotes que incluem telefonia móvel, fixa e banda larga da TIM, além do sinal de TV da Sky.

Segundo Pietro Labriola, COO da TIM Brasil, a estratégia faz parte dos planos da operadora em oferecer serviços convergentes. “Até hoje a TIM poderia ser vista como uma empresa não convergente. Agora, estamos trabalhando as cinco dimensões do entretenimento. Já oferecemos serviços de TV, de e-reading, de música e de vídeo. Na segunda metade do ano, teremos de gaming”, falou, durante a conferência dos resultados financeiros de 2016 da operadora.

Stefano De Angelis, CEO da TIM, afirma que a pareceria é apenas uma da série que está planejada 2017. “Fechamos um acordo também com um importante fornecedor de conteúdo nacional, e pretendemos manter parcerias com OTTs pois eles habilitam o desenvolvimento de serviços de dados”, disse.

A TIM é a segunda maior operadora de telefonia móvel do Brasil, com uma base de mais de 63 milhões de clientes. Já a SKY é segunda maior operadora de TV por assinatura, com 5,3 milhões de assinantes. Ambas as empresas diferem de seus concorrentes por não terem, até o anúncio de hoje, capacidade de vender pacotes com TV, voz e dados fixos e móveis.

Como serão as ofertas

Os assinantes da SKY que contratarem o TIM Live terão um desconto no pacote de 50 Mega de velocidade, pagando R$ 69,90 mensais por um ano (o valor original é R$ 109,90). O pacote conta ainda com 30 Mega de velocidade para upload e modem WiFi incluído.

Aqueles que quiserem celular TIM, poderão contratar o TIM Pós Plus 7GB por R$ 99,90 por 12 meses. O valor original é de R$ 179,90 mensais em São Paulo e R$ 149,90 mensais no Rio de Janeiro. Apenas clientes SKY desses dois estados poderão receber o desconto.

Clientes TIM e TIM Live que assinarem um plano SKY participante da ação (modelo sem combo) receberão o pacote de canais HBO grátis por um ano e terão acesso à vasta gama de programação e conteúdo destes canais. Além disso, poderão assistir online a mais 2,5 mil filmes, séries e documentários pelo HBO GO. O benefício representa uma economia de mais de R$ 400 no ano frente a aquisição em separado.







Larry.Tate em Hoje, 12:21







Se não me falha a memória essa parceria já existiu uma vez e não deu certo.

A TIM deveria investir mais no TIM LIVE, a internet por fibra/cabo. O serviço é muito bom e o preço eu considero decente.

















