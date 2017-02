Você está lendo um tópico

Televisão > Claro & NET

Dona da Claro descarta interesse em comprar a Sky brasileira

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 2 respostas e 202 visitas.





ALECIO BRASIL em Hoje, 09:18



anos | Nov 2007 | Mensagens: 893 | Vila Velha - ES





Segundo o CEO, Daniel Hajj. a operação brasileira "está na direção certa" e não há intenção do grupo em fazer consolidação no mercado de TV paga.





O CEO da América Móvil, Daniel Hajj, descartou hoje, 3, durante a conferência com os analistas, qualquer interesse de sua empresa em comprar a operação de TV paga no Brasil da AT&T, a Sky, caso ela seja colocada à venda. “Ouvi rumores de que a operação brasileira de TV paga da AT&T poderia estar à venda, mas não temos interesse e nem estamos tentando consolidar esse mercado no Brasil”, afirmou o executivo.

A venda das operações brasileiras pela operadora norte-americana poderá ser uma obrigação regulatória, a depender da decisão dos Estados Unidos para a intenção de compra da Time Warner pela AT&T.

Assinalou que, se em 2016 a economia brasileira exigiu demais das empresas, vê sinais de melhora esse ano. E aponta que as subsidiárias aqui instaladas (Claro, Embratel e NET) estão melhor posicionadas para esse crescimento econômico esperado.

Hajj avalia que, se a operação de celular não apresentou crescimento no mercado brasileiro, o importante é que “está melhorando os seus resultados trimestre a trimestre”. E informou que a estratégica do grupo é reduzir o subsídio aos smartphones em todos os países onde atua.

México

O executivo voltou a criticar a regulação no México que, segundo ele, obriga a sua empresa a subsidiar (pela tarifa de interconexão) empresas como a AT&T e Telefónica, enquanto adota medidas contrárias à convergência, visto que impede a América Móvil de obter a outorga de TV por assinatura.

Indagado por um analista se a empresa já teria entrado com o pedido de licença de junto a agência mexicana, Hajj afirmou que a América Móvil está cumprindo todas as regras estabelecidas como condição para a liberação dessa licença, e que irá pleitear a autorização à agência no momento adequado.





http://www.telesintese.com.br/dona-da-claro-des...mprar-sky-da-att/ Dona da Claro descarta interesse em comprar a Sky brasileiraSegundo o CEO, Daniel Hajj. a operação brasileira "está na direção certa" e não há intenção do grupo em fazer consolidação no mercado de TV paga.O CEO da América Móvil, Daniel Hajj, descartou hoje, 3, durante a conferência com os analistas, qualquer interesse de sua empresa em comprar a operação de TV paga no Brasil da AT&T, a Sky, caso ela seja colocada à venda. “Ouvi rumores de que a operação brasileira de TV paga da AT&T poderia estar à venda, mas não temos interesse e nem estamos tentando consolidar esse mercado no Brasil”, afirmou o executivo.A venda das operações brasileiras pela operadora norte-americana poderá ser uma obrigação regulatória, a depender da decisão dos Estados Unidos para a intenção de compra da Time Warner pela AT&T.Assinalou que, se em 2016 a economia brasileira exigiu demais das empresas, vê sinais de melhora esse ano. E aponta que as subsidiárias aqui instaladas (Claro, Embratel e NET) estão melhor posicionadas para esse crescimento econômico esperado.Hajj avalia que, se a operação de celular não apresentou crescimento no mercado brasileiro, o importante é que “está melhorando os seus resultados trimestre a trimestre”. E informou que a estratégica do grupo é reduzir o subsídio aos smartphones em todos os países onde atua.MéxicoO executivo voltou a criticar a regulação no México que, segundo ele, obriga a sua empresa a subsidiar (pela tarifa de interconexão) empresas como a AT&T e Telefónica, enquanto adota medidas contrárias à convergência, visto que impede a América Móvil de obter a outorga de TV por assinatura.Indagado por um analista se a empresa já teria entrado com o pedido de licença de junto a agência mexicana, Hajj afirmou que a América Móvil está cumprindo todas as regras estabelecidas como condição para a liberação dessa licença, e que irá pleitear a autorização à agência no momento adequado.











satelital em Hoje, 12:30



anos | Mai 2006 | Mensagens: 505 | Uberlândia - MG





ninguem quer comprar uma empresa "podre", cheia de vicios e manias

Comprar a SKY por muitos bilhoes é um erro.

Ela tem muitos clientes na base, mas muitos problemas tambem.

sejam estruturais, administrativos, etc.

Se o investidor pegar os bilhoes e comecar do zero tera mais resultados e competitividade.



A Sky é igual uma coroa bonitona, todo mundo quer pegar, mas ninguem quer tratar dos filhos dela. Além do mais, ela tem vários "ex" palpitando na vida dela. rsrsrs

acho assim,ninguem quer comprar uma empresa "podre", cheia de vicios e maniasComprar a SKY por muitos bilhoes é um erro.Ela tem muitos clientes na base, mas muitos problemas tambem.sejam estruturais, administrativos, etc.Se o investidor pegar os bilhoes e comecar do zero tera mais resultados e competitividade.A Sky é igual uma coroa bonitona, todo mundo quer pegar, mas ninguem quer tratar dos filhos dela. Além do mais, ela tem vários "ex" palpitando na vida dela. rsrsrs





CyberBattery em Hoje, 12:45



anos | Out 2015 | Mensagens: 1114 | Carapicuíba - SP



Se fosse para comprar poderia ser a Oi TV.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído