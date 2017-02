Você está lendo um tópico

Papo Aberto > Tech

Google Now Launcher será descontinuado nas próximas semanas

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 36 visitas.





Ricardo em Hoje, 12:46 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5177 | Pontes e Lacerda-MT



Google Now Launcher será descontinuado nas próximas semanas



Fonte:



Lançado em 2013 para o Nexus 5, o Google Now Launcher nasceu para oferecer uma experiência premium em ambiente mobile para os usuários da empresa de Mountain View. Porém, com a chegada do aparelho Pixel e de seu próprio software, ficou até um pouco sem sentido manter ambos em funcionamento. A descontinuação do primeiro teria sido confirmada por um suposto email.



Segundo a mensagem, recebida por um insider, a Google alertou seus parceiros sobre a intenção de remover o Google Now da loja virtual Play Store nas próximas semanas. Assim, quem quiser poderá baixar somente o Pixel Launcher, enquanto as empresas com as interfaces antigas embutidas de fábrica — a exemplo da Sony e da Motorola — continuarão recebendo suporte, assim como os Nexus.



Além disso, todo os pacotes de desenvolvimento devem ser suspensos a partir de março, o que pode tornar o Google Now Launcher, aos poucos, obsoleto. O ideal seria a companhia fornecer o Pixel Launcher para todas versões do Android, porém, não há indícios de que isso vá acontecer. Fonte: https://www.tecmundo.com.br/google/113964-google...n=ultimasnoticias Lançado em 2013 para o Nexus 5, o Google Now Launcher nasceu para oferecer uma experiência premium em ambiente mobile para os usuários da empresa de Mountain View. Porém, com a chegada do aparelho Pixel e de seu próprio software, ficou até um pouco sem sentido manter ambos em funcionamento. A descontinuação do primeiro teria sido confirmada por um suposto email.Segundo a mensagem, recebida por um insider, a Google alertou seus parceiros sobre a intenção de remover o Google Now da loja virtual Play Store nas próximas semanas. Assim, quem quiser poderá baixar somente o Pixel Launcher, enquanto as empresas com as interfaces antigas embutidas de fábrica — a exemplo da Sony e da Motorola — continuarão recebendo suporte, assim como os Nexus.Além disso, todo os pacotes de desenvolvimento devem ser suspensos a partir de março, o que pode tornar o Google Now Launcher, aos poucos, obsoleto. O ideal seria a companhia fornecer o Pixel Launcher para todas versões do Android, porém, não há indícios de que isso vá acontecer.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído