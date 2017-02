Você está lendo um tópico

Papo Aberto > Tech

WhatsApp Beta traz novos emojis do iOS para o Android

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 34 visitas.





Ricardo em Hoje, 12:48 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5177 | Pontes e Lacerda-MT



WhatsApp Beta traz novos emojis do iOS para o Android



Fonte:



Uma nova versão do WhatsApp Beta começou a ser distribuída hoje e trouxe para os usuários do Android os novos emojis do iOS, que chegaram à plataforma da Apple diretamente no sistema há alguns meses. Entre as novidades, temos o palhaço, a carinha feliz com chapéu de cowboy e também uma série de variantes masculinas e femininas do famoso “facepalm”.



Vale destacar que o “dar de ombros” também foi incluído nessa atualização, sem contar uma série de outras novidades interessantes. Contudo, se você mandar esses emojis para usuários que não estão usando a mesma versão que você no Android, o destinatário só verá uma série de caracteres estranhos na tela. Se aquele que recebe estiver usando o iOS em sua versão mais atualizada, entretanto, os novos emojis serão exibidos.



Ainda não há uma expectativa para quando esses recursos chegarão de vez ao WhatsApp estável, mas isso não deve demorar muito. Vale um destaque também para a integração de GIFs diretamente no teclado de emojis do mensageiro. Existe até mesmo uma ferramenta que permite a você buscar GIFs por palavra-chave, inclusive itens em português. É interessante comentar também que, em vez do GIPHY, o WhatsApp integrou em seu app o Tenor. Fonte: https://www.tecmundo.com.br/whatsapp/113952-what...ampaign=maislidas Uma nova versão do WhatsApp Beta começou a ser distribuída hoje e trouxe para os usuários do Android os novos emojis do iOS, que chegaram à plataforma da Apple diretamente no sistema há alguns meses. Entre as novidades, temos o palhaço, a carinha feliz com chapéu de cowboy e também uma série de variantes masculinas e femininas do famoso “facepalm”.Vale destacar que o “dar de ombros” também foi incluído nessa atualização, sem contar uma série de outras novidades interessantes. Contudo, se você mandar esses emojis para usuários que não estão usando a mesma versão que você no Android, o destinatário só verá uma série de caracteres estranhos na tela. Se aquele que recebe estiver usando o iOS em sua versão mais atualizada, entretanto, os novos emojis serão exibidos.Ainda não há uma expectativa para quando esses recursos chegarão de vez ao WhatsApp estável, mas isso não deve demorar muito. Vale um destaque também para a integração de GIFs diretamente no teclado de emojis do mensageiro. Existe até mesmo uma ferramenta que permite a você buscar GIFs por palavra-chave, inclusive itens em português. É interessante comentar também que, em vez do GIPHY, o WhatsApp integrou em seu app o Tenor.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído