Atualização do PS4 traz suporte a HD externo e wallpaper personalizado

O PS4 receberá uma atualização de sistema que permite usar armazenamento externo no console. Com o update 4.50, será possível salvar jogos baixados da PSN e “savegames” de progresso por meio de um HD de até 8 TB, sem gastar espaço no HD interno do videogame. A novidade é uma das mais pedidas pelos fãs, mas ainda não tem data para chegar. O lançamento deve ser “em breve”, segundo a Sony.



Além disso, a futura atualização também permite utilizar papel de parede personalizado no PlayStation 4. Isso já ocorre em outros aparelhos atuais e passados da Sony, como PS Vita e PSP. O usuário pode configurar qualquer imagem em alta definição, a partir de um armazenamento externo ligado ao console. Mais opções de personalização do menu também estarão disponíveis.



Novidades adicionais também são prometidas pela Sony nesta atualização, como mais agilidade no “menu rápido” e nas notificações. Além disso, há melhorias ainda não detalhadas para assistir à Blu-Ray 3D com o PlayStation VR.



