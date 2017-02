Você está lendo um tópico

Como instalar o iOS 10.3 Beta no iPhone ou iPad

Fonte:



A Apple liberou na última quinta (26) o primeiro beta do iOS 10.3. A versão de testes é destinada a desenvolvedores, mas qualquer usuário de iPhone ou iPad já pode baixar e instalar o sistema. Dentre as mudanças, estão novas animações visuais, widget para o app Podcasts, aplicativo "Ajustes" remodelado e novo sistema de arquivos APFS.



Se você está curioso para ter as novidades em seu celular ou tablet, veja como ingressar no programa de software beta da Apple e instalar o iOS 10.3. Entretanto, antes de começar, é importante ressaltar que a versão beta pode apresentar travamentos, bugs e incompatibilidades com alguns aplicativos.



Como fazer o backup



Antes de inciar o procedimento de instalação da nova versão do sistema, é importante fazer um backup completo do seu celular ou tablet. Para isso, você pode usar o iTunes, no computador, ou o iCloud.



Como entrar para o programa de testes da Apple



Passo 1. Acesse o site do programa de software beta da Apple (beta.apple.com) e toque em “Sign up”. Em seguida, faça login em sua conta iCloud – a mesma que você usa em seu iPhone ou iPad.



Passo 2. Agora, toque em “enroll your iOS Device” e, em seguida, toque em “Download profile”.



Passo 3. Toque em “Instalar”, no canto superior direito da tela, e confirme a senha de bloqueio do seu iPhone ou iPad.



Passo 4. Continue em “Instalar”, no canto superior direito da tela, e confirme a instalação tocando novamente em “Instalar”. Uma mensagem informará que é necessário reiniciar o aparelho. Toque em “Reiniciar” para finalizar.



Como instalar o iOS 10.3 Beta



Passo 1. Após reiniciar, a atualização para o iOS estará disponível para o seu aparelho. Para instalar, vá até "Ajustes", toque em “Geral” e, em em seguida, em “Atualização de Software”.



Passo 2. O sistema verificará por atualizações e a versão beta do iOS 10.3 deve aparecer. Toque em “Transferir e Instalar” e confirme a sua senha de bloqueio.



Passo 3. Por fim, toque em “Aceitar” para concordar com os termos e condições e, no alerta que aparece, toque de novo em “Aceitar” para confirmar.



Fonte: http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/no...hone-ou-ipad.html























