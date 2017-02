Março: TBS estreia comédia exclusiva "Search Party"

Em março, o canal TBS estreia a nova produção original e exclusiva "Search Party ". A nova série é uma comédia sombria sobre quatro amigos introvertidos na faixa dos 20 anos que acabam envolvidos em um mistério sinistro quando uma garota que eles conhecem da faculdade some de repente.



Dory (Alia Shawkat), Drew (John Reynolds), Ellio (John Early) e Portia (Meredith Hagner) são possivelmente as últimas pessoas com quem se contar para ajudar com um problema. Dory é vulnerável e insatisfeita com a sua vida, estando presa em um emprego sem futuro e em um namoro sem química com Drew, um bobão simplório apaixonado pelo natal. Seus dois melhores amigos são Elliot, um narcisista convicto que vive de bicos mal pagos, e Portia, que tenta todo dia sobreviver a uma combinação de insegurança crônica e egocentrismo. Porém, quando um colega de faculdade dos quatro some, eles se vêem unidos na missão de reencontrá-lo, se reencontrando mutuamente no processo.



"Search Party " estreia dia 14 de março, à 0h no TBS.



Link Com a Informação:http://vcfaz.tv/artigo.php?t=239339