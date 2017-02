Você está lendo um tópico

'Todos os pichadores são bandidos', diz Doria

Rafa! em 4 Fev 2017 - 18:39



anos | Mai 2006 | Mensagens: 1510 | São Paulo - SP



'Todos os pichadores são bandidos', diz Doria



http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,...3334?success=true O prefeito de São Paulo João Doria (PSDB) disse neste sábado, 4, que "todos os pichadores são bandidos" e voltou a pedir que autores de pichação se tornem grafiteiros ou artistas. No mesmo dia em que o tucano fez a declaração, em entrevista para a rádio CBN, duas pessoas foram presas pichando o muro de uma escola na Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte da cidade. A ação foi flagrada pela Guarda Civil Metropolitana (GCM).Os detidos foram encaminhados ao 72º Distrito Policial (Vila Penteado) para o registro da ocorrência. O local é a Escola Municipal do Ensino Fundamental (EMEF) Osvaldo Quirino Simões.Em nota, a administração municipal informou que "vai continuar os esforços para o combate à pichação, um crime ambiental que danifica o patrimônio da cidade, inclusive edifícios e monumentos tombados e com valor histórico".A Prefeitura anunciou no fim de janeiro que as pessoas flagradas cometendo este tipo de delito serão processadas para ressarcimento. A gestão Doria tem endurecido o cerco contra pichadores. Entre as medidas mais duras de combate à pichação na capital, começou a articular um projeto na Câmara para aumentar a pichação.O tucano chegou a defender multa de R$ 5 mil para quem for pego pichando muros públicos ou privados, R$ 10 mil no caso de reincidentes e R$ 50 mil para quem pichar monumentos.Nesta sexta-feira, 3, a Prefeitura recebeu novas adesões de ao projeto Guardiões da Cidade. A parceria permite que taxistas auxiliem na fiscalização a atos de vandalismo. Desde 1º de janeiro, a Guarda Civil Metropolitana conduziu 50 pichadores a distritos policiais."É importante ressaltar que a fiscalização não será feita de forma indiscriminada. Grafite e pichação receberão tratamentos diferenciados. Os pontos de grafite serão ampliados. A intenção é valorizar essa modalidade de arte urbana com a criação de cursos e oficinas para estimular que pichadores adotem o grafite e passem a atuar em locais permitidos", destacou a gestão em nota.











Fernando.Alves em Ontem, 11:14



anos | Jul 2007 | Mensagens: 254 | Belo Horizonte - MG



São mesmo.





CRISPIM em Ontem, 11:21 Moderação



anos | Fev 2006 | Mensagens: 6343 | Itajaí - SC







Pagamos alto impostos em SP/SP. Está certo o Prefeito em usar todos recursos da Lei e deixar esta linda cidade limpa.





Abs. Prendem esta cambada.Pagamos alto impostos em SP/SP. Está certo o Prefeito em usar todos recursos da Lei e deixar esta linda cidade limpa.Abs.





Larry.Tate em Ontem, 13:58



anos | Out 2007 | Mensagens: 1696 | São Paulo - SP



Sem dúvida nenhuma que são.

Emporcalham a cidade e devem ser punidos por isso. Multa e cadeia neles.





Paulo.es em Ontem, 14:28



anos | Dez 2006 | Mensagens: 840 | Vitória - ES



O Doria tá tão preocupado com a aparência e limpeza da cidade. Será que ele vai embelezar toda a periferia, substituir os barracos por casas melhores, pintar tudo, etc?

É muito mais fácil criar bandidos para desmoralizá-los do que enfrentar os verdadeiros.

Será que são Paulo não tem problemas mais sérios para serem resolvidos?

Porque até agora a administração Doria tá se resumindo a marketing e demagogia.





b@nzé em Ontem, 14:30



anos | Ago 2012 | Mensagens: 458 | São Paulo - SP



Paulo.es escreveu O Doria tá tão preocupado com a aparência e limpeza da cidade. Será que ele vai embelezar toda a periferia, substituir os barracos por casas melhores, pintar tudo, etc?

É muito mais fácil criar bandidos para desmoralizá-los do que enfrentar os verdadeiros.

Será que são Paulo não tem problemas mais sérios para serem resolvidos?

Porque até agora a administração Doria tá se resumindo a marketing e demagogia.



Uma coisa não impossibilita outra. E sim, os pichadores se tornaram uma praga dentro da cidade de São Paulo, não respeitando os limites do aceitável. Precisávamos de um prefeito como Dória a muito tempo, não votei nele, e me arrependo. Uma coisa não impossibilita outra. E sim, os pichadores se tornaram uma praga dentro da cidade de São Paulo, não respeitando os limites do aceitável. Precisávamos de um prefeito como Dória a muito tempo, não votei nele, e me arrependo.





waltersandes em Ontem, 14:39



anos | Fev 2006 | Mensagens: 1163 | São Paulo - SP







O CRISPIM deve estar confundindo as cidades... Kkkkkkkkkkkkk!!!!



São Paulo já foi uma cidade bonita. Hoje, é uma cidade feia, horrorosa, toda pichada principalmente nos tempos dos governos Kassabobão e Fernando Radar (do PT).



Eu sou paulista, nasci aqui, sempre morei aqui, mas sinto nojo desta cidade.

Porque transformaram a cidade numa latrina. É pichação pra tudo que é lado que se olha. Um nojo.

E essa "praga" chamado pichador, não vai desaparecer tão fácil, porque é como barata, como rato.

É como um câncer. Ninguém consegue exterminar essa raça.



Eu não votei no Dória. Eu não votei em ninguém, porque eu deixei de acreditar nos políticos.

Se ele deixar a cidade um pouco melhor, 10%, já está bom, porque São Paulo, é uma cidade muito grande e os problemas também são do mesmo tamanho.



Não é um Prefeito sozinho que vai conseguir resolver todos os problemas desta cidade, que os "outros" políticos sujos prometeram resolver e só deixaram a cidade mais suja. Igual a eles é claro. Kkkkkkkkkkkkk!!!!



Abs,

Walter - Como assim: "deixar esta linda cidade limpa."???? Que linda cidade???deve estar confundindo as cidades... Kkkkkkkkkkkkk!!!!São Paulo já foi uma cidade bonita. Hoje, é uma cidade feia, horrorosa, toda pichada principalmente nos tempos dos governos Kassabobão e Fernando Radar (do PT).Eu sou paulista, nasci aqui, sempre morei aqui, mas sinto nojo desta cidade.Porque transformaram a cidade numa latrina. É pichação pra tudo que é lado que se olha. Um nojo.E essa "praga" chamado pichador, não vai desaparecer tão fácil, porque é como barata, como rato.É como um câncer. Ninguém consegue exterminar essa raça.Eu não votei no Dória. Eu não votei em ninguém, porque eu deixei de acreditar nos políticos.Se ele deixar a cidade um pouco melhor, 10%, já está bom, porque São Paulo, é uma cidade muito grande e os problemas também são do mesmo tamanho.Não é um Prefeito sozinho que vai conseguir resolver todos os problemas desta cidade, que os "outros" políticos sujos prometeram resolver e só deixaram a cidade mais suja. Igual a eles é claro. Kkkkkkkkkkkkk!!!!Abs,Walter -



Editado pela última vez por waltersandes em Ontem, 16:52. Editado 1 vez.

BLANK em Ontem, 14:49



anos | Out 2005 | Mensagens: 1413 | Itamonte - MG



Larry.Tate escreveu ...Emporcalham a cidade e devem ser punidos por isso. Multa e cadeia neles.



No RJ não chega a ser assim tão forte, mas foi na década de '80, depois decaiu um pouco, creio foi moda... contudo, sou da mesma opnião de nosso colega Larry!



É isso ai.

No RJ não chega a ser assim tão forte, mas foi na década de '80, depois decaiu um pouco, creio foi moda... contudo, sou da mesma opnião de nosso colega Larry!É isso ai.





Larry.Tate em Ontem, 21:11



anos | Out 2007 | Mensagens: 1696 | São Paulo - SP



http://www1.folha.uol.com.br/colunas/contardoca...-de-ninguem.shtml por02/02/2017 02h10O prefeito João Doria e o secretário de Cultura, André Sturm, querem que a cidade reserve espaços para os grafites (que a embelecem) e querem acabar com as pichações (que a deturpam).Domingo, no avenida 23 de Maio, onde ficavam grafites que foram cobertos de tinta cinza pela prefeitura, apareceu a escrita: "SP, falta saúde, educação, e o problema é a pixação?".Ou seja, com tudo o que não funciona em São Paulo, será que devemos cuidar de questões "apenas" estéticas? Ouviam-se coisas parecidas durante a Operação Belezura promovida por Marta Suplicy, em 2001. Então, é frescura?Até o começo dos 1990, Nova York era pior do que São Paulo hoje. Os viciados em heroína se espalhavam pela cidade e precisavam de US$ 150 por dia para sua dose. Qualquer área "verde" (verde em termos: havia mais seringas usadas do que brotos) era fechada a partir das 18h. No metrô, fedendo a urina e pichado em cada espaço (muros e vagões), ninguém se aventurava depois das 22h.A partir de 1994, o prefeito Giuliani e o comissário Bratton apostaram numa ideia de G. Kelling e C. Coles –"Fixing Broken Windows" (consertando janelas quebradas), publicado em 1996, mas o artigo originário é de 1982–, segundo a qual, se você reprimir severamente (e sem parar) pequenas infrações (como urinar ou jogar lixo na rua, deturpar o patrimônio público ou privado etc.), os crimes mais graves diminuirão.Houve críticos para dizer que a de Kelling e Coles era uma teoria: nada provaria que, reprimindo infrações contra o ambiente e a ordem pública, nossas ruas se tornariam mais seguras.Pois bem, em 2008, a revista "Science" (322, 1681) publicou uma pesquisa em que Kees Keizer e outros, da universidade de Groningen, Holanda, inventaram e realizaram seis experiências que comprovam a ideia de Kelling e Coles. Escolho duas.Num estacionamento para bicicletas de Groningen, foi colocado um sinal que proibia grafitar; logo, em cada bicicleta estacionada foi colocado um folheto publicitário. Não havia lixeira à vista. Na condição "ordem" (ou seja, sem pichos ao redor do sinal que os proibia), 33% dos usuários jogaram os folhetos no chão. Na condição desordem (com pichos nos muros ao redor do sinal que os proibia), foram 69%. Ou seja, descuido produz mais descuido.Na entrada de um prédio de uma rua de Groningen foram colocadas caixas de correio visíveis por quem passasse a pé. De uma das caixas sobressaía um envelope com uma nota de 5 euros à vista. Na condição "ordem" (calçada limpa e sem pichos), só 13% dos passantes pararam e roubaram a nota. Na condição "desordem" (calçada suja e pichos nas caixas), foram 27%. Ou seja, descuido produz crime.O que importa e tem consequências não é a qualidade estética de nosso ambiente urbano. Se assim fosse, a linda praia carioca seria um lugar seguro e tranquilo, em vez de ser teatro de arrastões dia após dia.O que importa são os sinais aparentes de negligência ou cuidado públicos. A sujeira, o lixo, os buracos na rua e na calçada, a falta de iluminação, tudo isso nos aflige, sim, pela sua feiura, mas nos afeta mais ainda por expressar abertamente que o espaço público é uma zona da qual ninguém cuida e pela qual ninguém se importa: um lugar, portanto, sem lei, onde tudo é permitido.Você joga um papel, um maço de cigarros vazio ou uma latinha na calçada? Cospe, mija no chão? Seus restos são declarações da ausência do poder público.Mais um exemplo é a fiação. Levante seu olhar: os fios (energia, telefone, cabo etc.) são um emaranhado incompreensível que esconde o céu. A desordem de fios inutilizados, gatos, ligações abusivas etc. é uma metáfora permanente e visível do descontrole urbano.Estamos numa cidade que não parece ser de ninguém. Não estranha que seja pichada e repichada por todo lugar: se ela não é de ninguém, era de se esperar que qualquer um tentasse plantar sua bandeira, impor sua marca –vai que cola.Claro, não foram os pichadores que nos roubaram a cidade. Na verdade, se eles passam suas noites semeando sua assinatura pela cidade inteira, é porque a cidade não parece lhes reconhecer lugar algum, eles estão entre os silenciados e insignificantes: "Eu não sou ninguém, mas olhe lá, naquele lugar impossível, deixei minha marca".Valeu. Entendo. O problema é que, com aquela marca, amigo, você não ganhou nada. Só confirmou que a cidade na qual vivemos é uma terra de ninguém.

















