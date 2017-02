Você está lendo um tópico

Aquecimento Global. Culpa do homem ?

O Aquecimento Global é mesmo provocado pelo homem, que joga toneladas de CO2 na atmosfera, diariamente ? É claro que sim ! 66.67% Sim, mas não é só culpa do homem ... 11.11% Com certeza não ! 0.00% Existe e é preocupante ! 11.11% Não tenho opinião formada. 0.00% Não existe Aquecimento Global. 11.11%

rbs_tv em 4 Fev 2017 - 23:14



anos | Abr 2008 | Mensagens: 416 | Pomerode - SC



Qual a tua opinião ?



- O Aquecimento Global realmente existe ?



Vote na enquete e comente, se quiser !



Grato pela atenção de todos,

Eduardo.











holygod 10 em Ontem, 00:51



anos | Nov 2006 | Mensagens: 2136 | Contagem - MG



O homem destrói tudo em pro do progresso.





Paulo Frank em Ontem, 12:19



anos | Set 2014 | Mensagens: 1047 | Ijuí - RS



holygod 10 escreveu O homem destrói tudo em pro do progresso.





Entendo que esse tal "progresso" não passa de ganho financeiro. poder em prol de uma minoria ínfima da população.

















